'Benidorm Fest 2025': TVE anuncia el orden de actuación de sus semifinales y deja su continuidad en el aire

Ahora si que no queda nada. La semana del Benidorm Fest 2025 ha arrancado este lunes con su primera rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero, y en la que se ha dado a conocer el orden de actuación de las dos semifinales que TVE emitirá este martes 28 y jueves 30 de enero a partir de las 22:45 horas tras 'La Revuelta' de Broncano con Paula Vázquez, Ruth Lorenzo e Inés Hernand como maestras de ceremonia.

Cabe recordar que en cada semifinal del Benidorm Fest 2025 participarán ocho concursantes con sus propuestas. De cada semifinal saldrán cuatro finalistas que lucharán por la victoria en la gran final del próximo sábado 1 de febrero a las 22:00 horas. Y el ganador será el representante de España en Eurovisión 2025 que se celebrará el próximo mes de mayo en Basilea (Suiza).

Tal y como se ha dado a conocer en esta rueda de prensa, la encargada de abrir la primera semifinal del Benidorm Fest 2025 será Kuve con "Loca por ti" mientras que será Daniela Blasco con su "Uh Nana" la encargada de cerrarla. Por su parte, Mel Ömana abrirá la segunda semifinal con "I'm a queen" y Melody con su "Esa Diva" será quien la cierre.

Orden de actuación de la primera semifinal:

Kuve - "Loca por ti" David Afonso - "Amor barato" Chica Sobresalto - "Mala feminista" K!ngdom - "Me gustas tú" Lucas Bun - "Te escribo en el cielo" Sonia y Selena - "Reinas" Lachispa - "Hartita de llorar" Daniela Blasco - "Uh Nana"

Orden de actuación de la segunda semifinal:

Mel Ömana - "I'm a queen" Henry Semler - "No lo ves" DeTeresa - "La Pena" J Kbello - "VIP" Carla Frigo - "Bésame" Mawot - "Raggio di sole" Celine van Heel - "La casa" Melody - "Esa diva"

Sergio Calderón, el director de TVE no confirma si habrá nueva edición en 2026

En la rueda de prensa ha estado presente Sergio Calderón, el nuevo director de TVE, que ha mostrado su orgullo por poder vivir todo esto de cerca. " “Acabo de llegar y estoy cumpliendo un sueño", reconocía y es que es un eurofan declarado desde hace años. "Todos soñábamos con una marca como el Benidorm Fest, que ha ido ganando vigor con el paso de los años. Esta es una preselección que nada tiene que enviar a otras europeas, como puede ser la de Suecia", destacaba.

"Os quería trasladar que este año que cumplimos 69 años en RTVE y queremos confirmar que RTVE ha sido y será siempre la casa de la música. Me gustaría arrancar pidiendo amor en esta competición musical, hay artistas consagrados y otros jóvenes que acaban de empezar y que merecen el respeto de todos. El año pasado, decíamos que estábamos en un buen momento. Seguro que entre todos conseguiremos que esta edición sea un éxito", proseguía diciendo.

Eso sí, la bomba saltaba cuando Sergio Calderón dejaba en el aire la continuidad del certamen pues cabe recordar que el convenio firmado con la Generalitat acaba este año. "Todavía es pronto para determinar nuestras intenciones para el año que viene, pero sí que se puede decir que RTVE tiene todo el ánimo de seguir construyendo el proyecto Benidorm Fest dentro de la estrategia que vamos a hacer de apoyo firme a la música española a lo largo del año", aseveraba. "Ya iréis conociendo otros proyectos y otras ideas en las que estamos trabajando. Pero, desde luego, vamos a trabajar mucho para la que es la marca de entretenimiento más vista del año, que es Eurovisión. Esa es nuestra intención y ya os iremos informando de más detalles", apostillaba.

Por otro lado, tanto Ana María Bordas como César Vallejo, los codirectores del Benidorm Fest han querido resaltar el salto de calidad que se ha dado en esta cuarta edición. "Intentamos que la producción sea la mejor posible. Hemos dado un salto en la calidad de las puestas en escena y de momento va bien. Hay sus cosas pero estamos contentos del show que vamos a entregar mañana por la noche", aseguraba Bordas, que es también la jefa de la delegación de España en Eurovisión. "La gente se va a sorprender con las cosas que pasan y con los participantes del Benidorm Fest y creo que os van a llegar más de lo que pensáis. Y el show va a ser espectacular", añadía Vallejo.

El nuevo sistema de votación del Benidorm Fest 2025

Como ya explicamos, el Benidorm Fest 2025 estrenará un nuevo sistema de votación tras la eliminación del jurado demoscópico y la incorporación del voto gratuito a través de la app de RTVE Play. No obstante, también se mantendrá el televoto de pago a través de SMS.

Así, el 50% del voto dependerá del jurado profesional encabezado por Roberto Santamaría, el director de RNE. El otro 50% se dividirá entre el voto del público: 25% para el voto gratuito y 25% para el televoto a través de SMS.

El hecho de que tenga el mismo porcentaje de voto el televoto gratuito que el de pago ha generado mucha controversia. Y sobre ello se ha pronunciado María Eizaguirre, la directora de Comunicación y Participación de RTVE. "Ese voto es el del público e intentamos que todo el mundo vote a través de la aplicación. Es el primer año que se hace de esta manera y se mantiene el voto por SMS por si hay gente que no está familiarizada con la tecnología y que su voto no se pierda. Tienen todos el mismo derecho a votar. No es tanto una distinción del valor de por dónde votas sino lo que significa ese voto. Si no se ha anulado el SMS es porque es la primera vez que se vota por la aplicación. Además, si hubiera cualquier tipo de problema con la aplicación, tienes una segunda vía para seguir votando. Creo que no hay distinción de valor en función de si votas por un lado o por otro. Por eso ese voto vale igual", defendía la directiva.