El Benidorm Fest 2025 desvela a sus tres nuevas presentadoras y confirma a los participantes de cada semifinal

Quedan solo dos semanas para que se celebre el Benidorm Fest 2025 y por fin ya tenemos presentadores. Era una de las grandes incógnitas de esta cuarta edición del festival pero por fin TVE ha revelado este miércoles en una rueda de prensa, en la que está El Televisero, quiénes serán los maestros de ceremonia de esta edición.

Y por primera vez en cuatro años serán tres mujeres las que se encarguen de presentar el Benidorm Fest 2025 con dos repetidoras: Ruth Lorenzo e Inés Hernand. A ellas dos se sumará Paula Vázquez, que debutará en este certamen aunque ya tiene experiencia al frente de preselecciones de Eurovisión.

De esta forma, Ruth Lorenzo repetirá como maestra de ceremonias por segundo año consecutivo tras haber sido también la presentadora del Festival de Eurovisión Junior 2024 que se celebró en Madrid. Por su parte, Inés Hernand regresa al formato después de haber sido presentadora en las dos primeras ediciones y de haber sido la cara del previo y el post en 2024.

Mientras que Paula Vázquez sigue ampliando también su camino en TVE después de haber conducido 'El puente de las mentiras' y ser la cara de 'Bake off: famosos al horno'.

Paula Vázquez, Ruth Lorenzo e Inés Hernand, el tridente de esta edición

"Poder trabajar con Ruth Lorenzo para mí es un sueño, la conocí hace 20 años en Londres. Y con Inés, de esa generación de mujeres sin miedo al éxito", reaccionaba Paula Vázquez. "Este trimonio refleja sororidad. Me siento muy arropada porque ambas tienen experiencia en Benidorm y me van a ayudar dándome muchos tips. Estoy feliz de que me contagien su energía tan positiva y sus ganas de triunfar. Es una juventud que ha venido a cambiar las reglas del juego y me encanta estar presente", añadía muy orgullosa la gallega.

Por su parte, Inés Hernand ha vuelto a demostrar ser todo un icono en su regreso a las galas del Benidorm Fest 2025. "El alcalde de Benidorm me ha regalado la llave del Benidorm Fest. Va a haber muchísimas sorpresas y vamos a hacer recordatorios para honrar y recordar a todos los afectados por la DANA", aseveraba la ganadora de 'MasterChef Celebrity'. "Venimos no solo a disfrutar, sino a que el espectáculo pueda funcionar de manera correcta", apuntaba por su lado Ruth Lorenzo.

Aitor Albizua y LalaChus, presentadores del post del Benidorm Fest 2025

Un año más, TVE apostará por un programa posterior, aunque en esta ocasión solo durante la gran final del sábado. Así, una vez se sepa el nombre del ganador/a La 1 emitirá un programa muy especial conducido un año más por Aitor Albizua ('Cifras y letras') a quién se sumará este año LalaChus, que sigue ampliando su labor en TVE tras 'La Revuelta' y haber conducido las Campanadas junto a David Broncano.

Por otro lado, Jordi Cruz se encargará de presentar el programa previo tanto el martes 28 de enero y el jueves 30 de enero en las dos semifinales y en la final del sábado 1 de febrero que se emitirán en RTVE Play. Junto a él estarán Masi Rodríguez ('OT 2023') e Iban García.

Estos serán los artistas que actuarán en cada semifinal

Otro de los anuncios que se han realizado en la rueda de prensa de este miércoles ha sido qué artistas actuarán en cada una de las semifinales. Cabe señalar que por ahora no se ha anunciado el orden de actuación. "El orden dependerá de las puestas en escena y de los estilos, que no coincidan dos canciones seguidas del mismo estilo o con una puesta en escena similar", aclaraba Ana María Bordas, codirectora del Benidorm Fest y jefa de la delegación de España en Eurovisión.

Semifinal 1 (28 de enero)

Chica Sobresalto

Daniela Blasco

David Afonso

K!NGDOM

Kuve

Lachispa

Lucas Bun

Sonia y Selena

Semifinal 2 (30 de enero)