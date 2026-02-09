Paula Vázquez, ante su larga trayectoria, revela en RTVE el formato de Movistar Plus+ en el que lo pasó muy mal

Este domingo, 8 de febrero, La 2 ha emitido una nueva entrega de 'Al cielo con ella', que ha contado como invitadas con la presentadora Paula Vázquez y la cantante y compositora Amparo Llanos. Ambas han charlado con Henar Álvarez de una manera amena y distendida, como es habitual en el programa de TVE.

En el caso de Paula Vázquez, esta se sinceró sobre el gran momento profesional que está viviendo, que calificó como una "nueva época dorada" en la televisión, algo que, según reconoce entre risas, "no la vio venir". Y es que, tras finalizar el reality Hasta el fin del mundo' en La 1, está a punto de estrenar, en la misma cadena, 'Top chef'.

Aunque confiesa que los programas de aventuras son cada vez más cansados para ella. "Con 50 años, tengo que reconocer que cuando, después de 7 horas de autobús, dos vuelos, todo el equipo preguntaba dónde salíamos (de ocio), yo preguntaba dónde estaba mi habitación", asegura.

Henar Álvarez recordó los muchos programas que había conducido su invitada en televisión, como 'La isla de los famosos', 'Pekín Express', 'Bake Off' y 'Fama'. La presentadora quiso saber en cuáles de ellos lo había pasado peor y en cuáles mejor. Muy sincera, Paula Vázquez reconoció que "donde peor lo pasé fue en 'El Puente' (Movistar Plus+) en Vietnam, porque enfermé desde que llegué y si estuve un mes, estuve dos semanas en un hospital".

Paula Vázquez recuerda el peor momento de su vida

Según explicó, la ingresaron en un centro hospitalario de Vietnam que estaba a pie de calle, por lo que entraba gente para ver su televisión. Tardó tanto tiempo "en poder hacer el programa que mis planos eran sin los concursantes". Incluso confiesa que, cuando los vio, ni lo reconoció. "Estaba enfermísima", lamenta la presentadora.

Henar Álvarez quiso conocer la diferencia entre la televisión de hace años y la que se hace ahora. A raíz de esto, Paula Vázquez no dudó en alabar el trabajo de los actuales presentadores: "Tenéis mucho valor porque habéis nacido con el hate. Nosotros solo recibíamos cosas bonitas, nadie escribía para decirte cosas malas. De repente, ha sido muy impactante y deprimente darte cuenta de que hay gente que te odia. Nadie me había dicho que me odiaba". En esto ha tenido mucho que ver el auge de las redes sociales.

De hecho, la presentadora recordó una entrevista que hizo en el año 2018 a Jordi Évole en 'Salvados' en la que hablaron con "la persona que había dicho que me tenían que echar gasolina en el coño y plantarme fuego". Ese momento fue uno de los más complicados para ella: "Fua época n la que me llegaron a enviar fotografías de una pistola apuntando a mi ventana. Lo he pasado muy mal, de sentirme amenazada. Hubo momentos muy duros, difíciles, de recibir mucho hate por opiniones políticas, personales… ahora ya no les leo, sigo colgando mis cosas y ya está".

“Me llegaron a mandar fotos de mi casa con una pistola apuntando a mi ventana”. Las duras experiencias a las que tuvo que hacer frente Paula Vázquez nos han dejado sin palabras.#alcieloconella 📢



⭕️https://t.co/rBMFSWytmG pic.twitter.com/RnjS1hSDku — La 2 (@la2_tve) February 8, 2026

Paula revela la dolencia que comparte con la reina Letizia y por la que no puede llevar tacones

Eso sí, Paula Vázquez también destacó las mejoras que ha habido en la televisión actual, especialmente la inclusión de la mujer en trabajos que, antes, solían desempeñar los hombres: "Ahora por fin veo a tías de técnicas. En mi época las tías solo estábamos delante de las cámaras. Y ahora tampoco caducan las cosas, se pueden seguir viendo en las plataformas. Antes decías 'buenas noches' y tu trabajo se esfumaba".

En otro orden de cosas, la presentadora también compartió con Henar Álvarez la dolencia que padece y que comparte con la reina Letizia, el neuroma de Morton. Por esta dolencia, desvela que no puede usar tacones, por eso casi siempre va en zapatillas: "No me puedo poner tacones. Hoy ha sido una excepción y estoy cruzando los dedos. Me he hecho programas en zapatillas de deporte, incluida la final y nadie me ha venido a preguntar. Yo creo que somo nosotras más las que al final hemos adquirido los estereotipos, porque yo me gusto, me siento sexy, atractiva (con tacones)".