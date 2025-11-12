Entrevista a Paula Vázquez, que estrena hoy 'Hasta el fin del mundo' y defiende a TVE ante los ataques políticos

La 1 de RTVE estrena este miércoles 12 de noviembre 'Hasta el fin del mundo', un ambicioso reality de aventuras presentado por Paula Vázquez. El formato combina la emoción de la competición con el atractivo de un viaje transformador por América Latina, donde los participantes deberán enfrentarse a desafíos físicos y emocionales en un entorno desconocido.

El reality reúne a seis parejas de famosos formadas por personajes conocidos del mundo del espectáculo, el deporte, la política, el corazón y las redes sociales. Estas duplas emprenden un recorrido sin conocer su destino final y con una única regla clara: no pueden utilizar aviones ni dispositivos electrónicos como teléfonos o GPS. Su objetivo es atravesar diferentes países por tierra o mar, administrando un presupuesto limitado y enfrentándose a todo tipo de imprevistos que pondrán a prueba su ingenio y su resistencia.

Cada etapa del viaje está marcada por un "checkpoint", un punto de control donde las parejas deben firmar en un libro de ruta que determina su posición en la siguiente fase. La estrategia, la gestión del dinero y la colaboración entre compañeros son las claves para avanzar. Si los concursantes se quedan sin fondos, tienen la posibilidad de trabajar en los lugares que visitan para continuar el recorrido, lo que añade una dimensión humana y realista a la competición.

'Hasta el fin del mundo' se presenta como una "gran aventura transformadora" que va más allá del entretenimiento puro. Inspirado en el formato británico 'Race Across the World', el programa apuesta por un enfoque sostenible, de contacto con la naturaleza y de aprendizaje intercultural. RTVE refuerza así su apuesta por contenidos que mezclan aventura, emoción y valores, con Paula Vázquez como guía de un viaje que promete tanto descubrimiento personal como espectáculo televisivo. Y con la presentadora hemos hablado en exclusiva en El Televisero, que se sincera sobre todo lo que esconde el reality.

Paula Vázquez, ¿cómo estás?

PAULA - Muy bien. Hemos tenido de todo en este programa, porque hemos llegado desde Costa Rica, ocho países, 16.000 kilómetros, hasta llegar hasta el fin del mundo, que es Ushuaia, en Argentina. Ha sido una aventura para mí increíble, una oportunidad brutal de volver a trabajar con un equipo que, sinceramente, la gente que hace este tipo de formatos están hechos de una pasta especial, lo mismo por los concursantes que han tenido una evolución también personal muy bonita.

En 'Hasta el fin del mundo' va a haber un montón de parejas famosas. ¿Cómo has llevado tú la convivencia con ellos?

PAULA - Muy bien, porque nosotros nos hemos ido viendo cada cinco días. Cada pareja tenía una ruta diferente. Por lo tanto, estoy deseando ver el programa para ver exactamente de lo que me hablaban los redactores, los cámaras, los paramédicos que viajan con ellos. Les he visto evolucionar, les he visto siempre retándose, siempre poniéndose a prueba, pasándolo a veces muy mal y otras veces disfrutándolo, pero yo remarcaría sobre todo que nos habíamos propuesto que este programa sea un viaje interior y lo ha sido para todos ellos. Yo creo que nos van a hacer viajar, emocionar, sin duda, por las cosas que les han pasado, por cómo las han vivido, por los conflictos, porque además cada pareja no se parece a la otra y como no han convivido, no se han imitado. Cada uno ha vivido una historia completamente diferente, han tenido que trabajar, vamos a ver, peleando a Alba y a Cristina en una pelea real, vamos a ver a Rocío limpiando y cocinando, rapando cabras, llamas... Bueno, una aventura inolvidable para todos.

Sin duda, es un gran formato de aventura extrema que está a la altura de Televisión Española, que está imparable ahora mismo ¿Cómo analizas la situación de la cadena?

PAULA - Llevo dos meses fuera y lo que sí que he hecho ha sido seguirla por las redes sociales. Y me he quedado alucinada de verlo. Estoy muy orgullosa de tener un presidente como José Pablo, que nos defiende así de bien. Pero la mayor parte del tiempo no tenía cobertura, así que no he podido ver mucho, pero muy orgullosa de pertenecer a esta cadena deseando que llegue la Navidad para que hagamos todos esa foto en grupo, que es cuando nos vemos todos los presentadores de la cadena.

¿Por qué crees que TVE está conectando con el público?

PAULA - Yo creo que la cadena sabe apostar y creer en un producto y que ahora están empezando, de alguna manera, con estos nuevos jefes y esta gente nueva que se ha incorporado a hacer que Televisión Española sea también un poco contenedor del resto de formatos en donde se hagan eco para que sepan lo que está pasando en el nuestro. No sé si es eso lo que está pasando, no tengo ningún análisis, pero me alegro muchísimo, la verdad. Estoy muy contenta y muy orgullosa de estar aquí.

Otro de los síntomas es que, cuando algo va muy bien, salen inevitablemente haters y críticas. Ha habido muchos ataques en estos meses a la pluralidad de Televisión Española. ¿Cómo se vive esto desde dentro?

PAULA - Con un poco de distancia, porque les está pasando a la gente que está arriba, supongo. Pero bueno, si ladran, quiere decir que cabalgamos. Esa es una frase de 'El Quijote'. Y yo creo que está bien y es que tiene que haber de todo, no le puedes gustar a todo el mundo.

Por ejemplo, en formatos como el tuyo no hay ideología...

PAULA - Por supuesto que no, hay gente de todas las clases, esferas. Aparte que es un programa para la familia, de verdad, yo siempre abogo por esto de que la tele se vea en familia, que ya cada vez ocurre menos, porque con las plataformas, el teléfono y tal... se está perdiendo. Pero queremos que 'Hasta el fin del mundo' sea algo de lo que cuando la familia hable sepa de lo que está hablando, porque han visto algo que se ha hecho muy viral. Pues eso nos encantaría, ojalá.

¿La última vez que trabajaste con Zeppelin fue en 'Fama a bailar', la última edición en Movistar Plus+?

PAULA - Ahora que lo dices, sí, como corre el tiempo, por Dios.

Ha pedido mucha gente la vuelta de 'Fama a bailar' a televisión. Con nuevos concursantes, nuevos bailarines. ¿Qué te parecería a ti volver a 'Fama a bailar'?

PAULA - ¿Te imaginas? Sería un subidón. La verdad es que ahora me estoy encontrando con mucha gente con la que ya trabajo, que ya tienen 30 y pico años o casi 40, que me hablan de fama de aquella época donde ellos eran jóvenes, donde tendrían a lo mejor 15 años o algo así, y me doy cuenta de que realmente sí marcó una generación, qué fuerte.

Podría pasar como cuando volvió 'Operación Triunfo', que fue un boom también

PAULA - Estaría guay, pero mira 'Operación Triunfo', para mí con Chenoa ha ganado muchísimo también. Así que si volviera a 'Fama, a bailar', yo creo que tiene que haber un relevo también de presentador.

Conocemos a casi todos los presentadores de las Campanadas, menos de La 1. La cadena ha lanzado en su web una encuesta para que la gente proponga distintas parejas ¿Te gustaría?

PAULA - Hombre, claro, ¿a quién no? Televisión Española... además, eso sería un lujo increíble. No tengo noticias de nada, así que estaré igual de atenta que tú.

¿Y en cuanto al 'Benidorm Fest'?, que te vimos el año pasado. ¿Si te llaman tú aceptarías?

PAULA - Me lo pasé genial. No he visto un público igual en mi vida que el 'Benidorm Fest'. Fue increíble. Sí, la verdad es que sí. De 'Hasta el fin del mundo' he venido más gorda. Debo ser la única presentadora de programas de aventura que engorda. Pero han sido los alfajores de Argentina. Me he puesto de alfajores por todas partes y aún sigo, se me van a caer los dientes. Uno de los compañeros, Adri, que comía tantos que decía: "Es que los muerdo y veo cómo se me caen los dientes".