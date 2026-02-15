Entrevista a Paula Vázquez, ante el estreno hoy de 'Top Chef' y cómo ha sido trabajar con Belén Esteban: "Hay momentos hilarantes"

TVE vuelve a encender los hornos este domingo con el estreno de 'Top Chef: dulces y famosos'. La 1 sigue apostando por la repostería y apuesta ahora por la versión pastelera del talent de cocina que ya emitió Antena 3 como relevo de 'Bake Off: famosos al horno' con Paula Vázquez de nuevo como maestra de ceremonias.

Junto a Paula Vázquez repiten también dos de los miembros del jurado de 'Bake Off', Paco Roncero y Eva Arguiñano. A ellos se suma Osvaldo Gross. Los tres serán los encargados de juzgar cada postre y cada plato de los concursantes del programa.

El casting está formado por las colaboradoras de televisión Belén Esteban y Benita Castejón; los intérpretes Luis Merlo, Eva Isanta, Mariano Peña, Nicolás Coronado y Alejandro Vergara; la experta en belleza y estudiante de psicología Ivana Rodríguez; la periodista y escritora Marina Castaño; la deportista paralímpica Desirée Vila; el creador de contenido Tote Fernández; los cantantes Roi Méndez y Natalia Rodríguez; la artista drag Samantha Ballentines; la presentadora y humorista Ana Morgade, y la empresaria y diseñadora Alejandra Osborne.

Sobre el estreno de 'Top Chef: dulces y famosos' y sobre las grandes diferencias que hay con 'Bake Off' pudimos hablar con Paula Vázquez. Además la presentadora nos confiesa cómo ha sido trabajar con Belén Esteban y contar con alguien como ella en este casting tan variopinto.

Además, hablamos con Paula Vázquez sobre la llegada de Jesús Vázquez a TVE y su relevo en el Benidorm Fest. Y por último, le preguntamos sobre si repetiría en una segunda edición de 'Hasta el fin del mundo'.

¿Cuál es la gran diferencia entre 'Bake off' y 'Top Chef' teniendo en cuenta que seguís tú y parte del jurado?

La verdad es que el formato ha cambiado bastante. Inevitablemente lo primero que va a ver el espectador es que ha cambiado el escenario, yo creo que está muy bonito. Y luego dentro del programa hay muchos cambios donde ellos tienen que interactuar entre ellos haciendo tríos o grupos y eso le ha dado un ritmo brutal. Además entre ellos se ha creado una sinergia extraña que ahora parecemos todos como una serie, todo fluye a una velocidad.

Y luego se ha incorporado Osvaldo que nos aporta muchas cosas porque es un hombre muy culto y con una sabiduría culinaria que nos enriquece a todos mucho. Pero yo diría que lo que más ha cambiado son las pruebas, hay más pruebas, hay sorpresas como una caja teniendo que hacer cosas a oscuras, y luego que tenemos un salón al fondo del todo en los que durante el tiempo que los que no cocinan están viendo lo que hacen sus compañeros y eso también nos da mucho contenido porque ríen y lloran.

Uno de los nombres fuertes del casting es Belén Esteban, ¿cómo ha sido trabajar con ella en las distancias cortas? ¿Tenías algún prejuicio sobre ella que se te ha derribado?

Con Belén nunca había trabajado, pero se nota que tiene mucha tele y que lleva muchos años en platós por cómo controla y cómo colabora con el equipo. Es muy de hablar con todo el mundo, sabe mucho de tele, es muy inteligente y nos está dando un juego increíble porque tiene ese punto canalla que caiga quién caiga lo va a decir. Y luego hay momentos hilarantes, porque tenemos también a una Ivana que es una mujer con un estatus que cuando cocinan juntos te mueres de la risa porque es el barrio y el polígono mezclándote con la élite.

Y luego te digo que los que hacemos tele posiblemente luego somos los que menos la vemos, pero lo que si pasa es que nos mezclamos con muchos equipos que van girando, y te puedo decir que nunca he oído a nadie decir nada malo de Belén, todo lo contrario y cuando eso pasa es por algo. Eso no es normal, que todo el mundo hable maravillas de ella es porque de verdad lo vale. Me ha parecido un descubrimiento. Y luego verla contenta me gusta, es el contrapunto de todos. Y es que con alguien como ella todo fluye, no hay que explicar las cosas, repetiría mil veces con ella.

En la presentación todos han hablado muy bien de ti y te vemos ruborizarte. ¿Te cuesta todavía escuchar que hablen tan bien de ti?

Es muy bonito que digan cosas así de ti. Y es que a mí estas cosas me emocionan mucho. Y para mí esto es como si fuera alimento, antes era más pudorosa, pero ahora me lo llevo con mucho amor.

Paula Vázquez junto al jurado de 'Top Chef: dulces y famosos'

En 'Bake Off' comentabas que en alguna edición habías engordado por todo lo que habías probado. ¿Te está pasando lo mismo en 'Top Chef'?

Pues no, porque no estoy probándolos. Ojo que ahora voy a ser la presentadora de programas de aventura que engorda en los programas de aventura. Si es que he venido más gorda de 'Hasta el fin del mundo' por los alfajores de Argentina, volví terrible y engordé cuatro o cinco kilos. Entonces este año dije que no iba a probar los postres, pero de vez en cuando pruebo alguno y de verdad alucino con lo que consiguen. Hay alguno que tiene una noción pero el resto al ver lo que han evolucionado es un orgullo.

Jesús Vázquez acaba de llegar a TVE y te ha tomado el relevo en el Benidorm Fest, ¿qué te parece su fichaje? ¿Te gustaría poder presentar algo con él?

Es que fíjate llevo toda la vida recibiendo mensajes para mi hermano por la calle porque los dos somos de Ferrol, pero él es hijo de militares y yo de obreros, por lo que no íbamos al mismo colegio ni hemos coincidido. Pero es verdad que empezamos casi a la vez, para mí él siempre ha sido una inspiración y para mí es el mejor presentador masculino de entretenimiento de todos los tiempos. Y que ahora esté en TVE, pues a mí me haría mucha ilusión aunque fuera hacer una entradilla juntos. Le admiro un montón y es algo que me encantaría.

Podéis hacer un programa juntos que se llame Los Vázquez...

No, que entonces viene Jorge Javier también (risas). No, también sería bienvenido. Pero si que me encantaría poder trabajar con Jesús en algún momento.

Pero sí se te ve emocionada con la nueva TVE y la llegada de Jesús Vázquez.

Es que Jesús hace un tipo de tele, es de esas personas que cree en el entretenimiento y cuando crees en ello no necesitas ir a por lo barato y lo fácil. Todos sabemos que sexo, sangre y bebés funciona. Cuando veáis un programa que no funciona y ha mezclado todo junto es que le va como el culo. Eso es algo que me dijo Chicho Ibáñez Serrador. Y Jesús es de las personas que coge un formato y lo hace grande. Es otra de las personas que jamás he escuchado hablar mal de él a nadie de ningún equipo.

¿Dirías que estás en un buen momento personal y profesional porque dices que estás en la juventud de la vejez?

Si, eso es algo que no es mío, es algo que he escuchado o leído decir a alguien. Pero lo vivo así. He dejado una parte infantil atrás de pudores y de mierdas, al final como me dice Eva Arguiñano la vida se va y hay que vivirla y disfrutarla. No hay que pensar en el que dirán, en a ver si me hacen una foto o que dicen de tu vida, es que se pasa el tiempo, yo quiero gamberrear y hacer otras cosas. No tengo ataduras, no tengo hijos ni nadie que dependa de mí, entonces voy a vivir.

Has encadenado un programa tras otro, ¿ahora toca descansar o te vamos a ver en algo más?

No, ahora toca descansar. No tengo ningún proyecto más. Si sabéis de algo llamad porque hay muchos cámaras y gente de los técnicos que se quedan sin trabajo. No, ahora en serio, yo necesito parar porque llevo desde el 15 de agosto sin parar y me está saliendo hasta inflamaciones en la piel y se me está cayendo el pelo. Y luego tengo un neuroma de morton en el pie y los problemas dermatológicos que no he tenido nunca.

Paula Vázquez en 'Hasta el fin del mundo'.

Por ahora no se sabe nada de una segunda temporada de 'Hasta el fin del mundo', ¿te gustaría volver a repetir la experiencia?

De momento no se ha hablado nada. Si me lo proponen lo tendría que analizar porque ha sido muy duro. En 'Top Chef' hay tres cámaras que estaban también en 'Hasta el fin del mundo' y lo hablábamos si repetiríamos porque ha sido durísimo, 17 horas de autobús y llegamos a España y vimos una noticia de 40 muertos en un autobús en Perú, que era la zona por la que pasamos nosotros. Si es que allí las carreteras no están bien, hay conductores que se quedan dormidos.

Te pegas 17 horas en autobús, tienes que llegar antes que los concursantes para cubrir la llegada de todos, subir 700 escaleras. Hay que estar hecha de una pasta especial y yo ya no estoy... Si me dicen la ruta y el idioma primero me lo pienso. Que luego seguro que decimos todos que sí, pero luego cuando estamos allí todos pensábamos por qué hemos dicho que sí. Los concursantes han hecho ruta por tierra, nosotros hemos cogido más de 25 aviones, ha sido una locura. Aduanas constantemente, a veces eran 5 horas de aduana. Yo decía cuando llegue a Madrid voy a una clínica de estética, no ahora que me ingresen con suero y que me pongan vitaminas.

¿Ha sido más duro 'Hasta el fin del mundo' que 'Pekín Express' en su día?

Fue muy diferente, porque allí íbamos en ruta, yo tenía a un equipo que íbamos en coche. Pero al final lo más importante es que yo entonces tenía 35 años y ahora tengo 51 y entonces se vive de forma muy diferente. Son ese tipo de formatos que te tienes que dejar el alma.