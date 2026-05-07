TVE sigue apostando por los famosos y renueva por sorpresa este reality por una segunda temporada

TVE ha llenado esta temporada sus prime time de realitys con famosos encadenando unos con otros. Algunos han sido un auténtico fracaso en audiencia como 'DecoMasters' y otros se despidieron con unos números suficientes como para seguir apostando por ellos. Es el caso de 'Hasta el fin del mundo'.

Así, TVE ha decidido renovar 'Hasta el fin del mundo' por una segunda temporada tal y como se puede apreciar en el pliego de contratos audiovisuales del mes de abril a pesar de que por ahora la cadena pública no ha hecho oficial su continuidad.

La primera temporada de 'Hasta el fin del mundo' arrancó el 12 de noviembre con un gran 14,3% y 812.000 espectadores arrebatando el liderazgo al concurso 'El 1%' convirtiéndose en el mejor estreno de un formato de entretenimiento en la cadena pública desde 2018.

Un liderazgo que mantuvo las siguientes tres semanas con la emisión de sus cinco primeros capítulos. Fue a partir del sexto cuando empezó a perder audiencia hasta anotar un 9,7% y 616.000 espectadores en su octava entrega. No obstante, con su final volvió a subir. Finalmente, el programa cerró con una media del 12,2% de cuota y 765.000 espectadores.

Unos datos que parecen haber llevado a TVE a apostar por una segunda edición de 'Hasta el fin del mundo' a pesar de haber perdido audiencia y de que su recta final quedara por debajo de la media diaria de La 1. Hay que decir que en esta renovación, TVE ha bajado el presupuesto pues si por la primera edición desembolsó 6.583.079 euros por esta nueva edición pagará 6.335.188 euros a Zeppelin TV.

Cabe recordar que 'Hasta el fin del mundo' es la adaptación española del formato británico 'Race Across the World' y en el que seis parejas de famosos recorrieron ocho países de Latinoamérica como Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile sin utilizar aviones ni dispositivos electrónicos, sin móviles y sin GPS, contando únicamente con 1.300 euros.

¿Repetirá Paula Vázquez como presentadora?

La renovación de 'Hasta el fin del mundo' llega después de que hace unos meses, Paula Vázquez dejara en el aire su continuidad al frente del formato. "Si me lo proponen lo tendría que analizar porque ha sido muy duro. En 'Top Chef' hay tres cámaras que estaban también en 'Hasta el fin del mundo' y lo hablábamos si repetiríamos porque ha sido durísimo", aseveraba en una entrevista en El Televisero.

"Te pegas 17 horas en autobús, tienes que llegar antes que los concursantes para cubrir la llegada de todos, subir 700 escaleras. Hay que estar hecha de una pasta especial y yo ya no estoy... Si me dicen la ruta y el idioma primero me lo pienso. Que luego seguro que decimos todos que sí, pero luego cuando estamos allí todos pensábamos por qué hemos dicho que sí. Los concursantes han hecho ruta por tierra, nosotros hemos cogido más de 25 aviones, ha sido una locura. Aduanas constantemente, a veces eran 5 horas de aduana", añadió al respecto.