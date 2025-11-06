TVE confirma la inesperada fecha de estreno de 'Hasta el fin del mundo', su nuevo reality con famosos en La 1

TVE ha aprovechado 'La Revuelta' de David Broncano para anunciar la fecha de estreno de su nueva gran apuesta de entretenimiento como es 'Hasta el fin del mundo', su nuevo reality con famosos al más puro estilo de 'Pekín Express' con Paula Vázquez.

Así, 'Hasta el fin del mundo' llegará a La 1 el próximo miércoles 12 de noviembre a las 23:10 horas justo después de 'La Revuelta' y se enfrentará así a 'El 1%' en La 1, a 'Callejeros' en Cuatro, a 'La Agencia' en Telecinco y al cine de La Sexta evitando así competir con 'La isla de las tentaciones'.

Con ello, 'Hasta el fin del mundo' tomará el relevo de los dos primeros documentales que forman parte de '50 años del gran cambio' a la espera de saber qué ocurrirá con los otros dos episodios que quedan por emitir.

El miércoles GRAN ESTRENO de #HastaElFinDelMundo, presentado por Paula Vázquez. 🌍



En 'Hasta el fin del mundo' seis famosas parejas realizan un viaje inigualable a través de distintas culturas de América Latina, una experiencia transformadora presentada por Paula Vázquez. Hay que recordar que se trata de la versión española de 'Race across the world', formato de éxito en la BBC, adaptado por otras televisiones públicas y privadas, que explora las capacidades y relaciones humanas sin filtros, da ejemplo de sostenibilidad y de respeto por los ecosistemas y actúa como embajador cultural y turístico. En él se dan la mano valores como el compromiso con lo genuino o la exploración interior, con una gran fortaleza narrativa y logística para enfrentarse a imprevistos reales.

Las parejas de concursantes de 'Hasta el fin del mundo' están formadas por la actriz y humorista Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares Ramos; la modelo, presentadora y colaboradora de televisión Alba Carrillo y la abogada, expolítica y colaboradora de televisión Cristina Cifuentes; la actriz, cantante, escritora e influencer Jedet y la creadora de contenido y actriz Andrea Compton; la colaboradora y presentadora de televisión Rocío Carrasco y la cantante y artista Anabel Dueñas; la cantante y actriz NIA y el cantante y bailarín J Kbello; y el artista multidisciplinar, empresario e instructor de paracaidismo Aldo Comas y el actor, modelo e influencer José Lamuño.

'Hasta el fin del mundo' recorre ocho países (Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile), más de 15.000 kilómetros en total y una media de 1.500 kilómetros en cada etapa. Los participantes han pasado por distintos ecosistemas: las selvas y volcanes de Costa Rica; el eje cafetero colombiano; los humedales de la región del Litoral en Corrientes y la Patagonia, en Argentina; o Tierra del Fuego. Además, han conocido las distintas culturas prehispánicas: incas, quechuas, aimaras, aimachas, Guna Yala o paracas.

Así será 'Hasta el fin del mundo'

Los participantes han viajado sin utilizar aviones ni dispositivos electrónicos, como móviles o GPS, y con una pequeña cantidad de dinero, 1.300 euros, el equivalente al importe del billete de avión desde Costa Rica a Ushuaia. En cada episodio, las parejas llegan a un checkpoint y firman en un libro de viajes que registra su orden de llegada. Esto determina el orden de salida y la elección de ruta en la siguiente etapa, respetando las diferencias horarias entre los equipos.

Los concursantes deciden qué transporte usar, dónde dormir y cómo administrar sus recursos. En caso de quedarse sin fondos, han tenido la opción de trabajar para ganar algo de dinero extra.