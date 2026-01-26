Henar Álvarez dispara contra Julio Iglesias en TVE con este inapelable monólogo tras el archivo por supuesto abuso sexual

Después de que la Fiscalía haya archivado la causa contra Julio Iglesias por falta de jurisdicción en España, el cantante continúa acaparando el debate popular. Así, Henar Álvarez no ha dudado en centrar su monólogo de apertura de 'Al cielo con ella' de este domingo en las reflexiones que han surgido a raíz de las acusaciones contra el intérprete por supuesta agresión sexual y trata.

Y la presentadora de La 2 no ha dudado en poner el foco en las conductas del artista captadas en vídeo. "Resulta que a raíz de las denuncias por agresión sexual contra Julio Iglesias y de la investigación han empezado a salir un montón de vídeos de entrevistas pasadas que había hecho el cantante y todo el mundo se ha echado las manos a la cabeza en plan 'pero cómo podía hacer esto delante de las cámaras y que no nos diésemos cuenta", ha comenzado explicando la humorista al inicio de la emisión.

"¿Qué no nos dábamos cuenta? Claro que nos dábamos cuenta, lo que pasa es que las mujeres no le hemos importado nunca jamás a nadie", ha sentenciado Henar Álvarez. "Entonces daba igual hacer mofa con nosotras, humillarnos, porque nuestra labor era la de adornar. Un poco como 'El Principito' en casa de las Pombo", recalcaba entre risas exponiendo lo normalizadas que estaban hace décadas las actitudes y comportamientos sexistas.

"Siempre nos han visto como un objeto, entonces si aparecía una mujer en tu salón, o en la vía pública, esto era como encontrarte un bolso o una cartera. Tú podías perfectamente utilizarla y hacer uso de ella como te diera la gana. Esta gente transita por la vida como un guiri en Magaluf, que dices 'ojalá recogieran el baño como recogen a las borrachas en las discotecas', no pasará", aseguraba la presentadora de La 2.

Así, no ha tardado en abordar una de las cuestiones que más se ha repetido desde que se conocieron las acusaciones contra Julio Iglesias. "De hecho no sé si os habéis dado cuenta que siempre que surge el debate sobre separar el autor de la obra, es siempre cuando las víctimas somos las mujeres", ha puntualizado la conductora de 'Al cielo con ella' sobre el doble rasero de la sociedad. "No es que antes no viésemos las red flags, es que antes comportarse así con las mujeres era casi una virtud de hombre hombre", ha continuado explicando.

"Como llegar borracho a casa o sacarse mocos en los semáforos, entonces claro, había cosas que no es que no nos diésemos cuenta, es que nos hacían gracia", añadía Henar Álvarez, haciendo memoria sobre los comentarios, escenas y actitudes que se solían permitir. "Que Jesús Gil se metía en una bañera con treinta señoritas, pues fantástico, que José María Aznar le metía el boli en el entreteto a Marta Nebot, ¡Pues genial también! Así hemos acabado todas, enamoradas de Christian Grey, que se follaba a la becaria colgada como un chorizo", enumeraba.

Y entre aplausos, la presentadora no ha dudado en dar sentencia a quiénes defienden al artista. "Así les ha pasado a ellos también, que ahora te dicen, y estoy segura de que se lo creen, que ellos jamás en la vida le han faltado el respeto a una mujer", anunciaba con sorna. "Y digo hombre... Yo creo que no hace falta ser detective para saber que alguna falta de respeto ha habido", ha advertido antes de cargar contra el artista sin nombrarlo explícitamente, pero haciendo alusión a algunos de sus vídeos.

"Que no puedes coger en las presentadoras y besarlas en la boca cuando te dé la gana, que llegabas de invitado a un programa y a la presentadora le dejaban chicles en el camerino, eso no puede ser", ha sentenciado entre aplausos Henar Álvarez. "A parte, ya había alguna pista en las canciones, esto de 'me gustan las mujeres, me gusta el vino, pero lo que más disfruto es sacarme el pepino...', esto lo hemos escuchado todos", añadía con sorna.

"Por si hay alguna duda, tratar con respeto a una mujer, fíjate qué cosa tan loca voy a decir: ¡Es tratarla igual que tratarías a un hombre! ¿Cómo lo van a saber si no lo dices? Moraleja: no es respeto si a la que te descuidas te la meto", terminaba apuntando la conductora de 'Al cielo con ella' antes de arrancar el programa de este domingo, en el que ha contado con la visita de Luján Argüelles y Ana Peleteiro.