El público da su veredicto al estreno de 'El Juicio' con José Luis Sastre en TVE y hay una gran división

Tras promocionar su estreno para La 1, RTVE ha dado un giro a su estrategia con la programación de 'El juicio', el nuevo formato de debate social conducido por José Luis Sastre y que recupera el espíritu del célebre 'Tribunal Popular', tras estrenarlo finalmente en el prime time de La 2.
Conducido por José Luis Sastre, el nuevo programa semanal combina juicio televisivo, periodismo social y seguimiento de un jurado popular para abordar grandes debates de actualidad.
El programa recrea en plató los elementos básicos de un juicio: presentación de argumentos de las partes, testigos, presentación de pruebas, alegatos finales, deliberaciones, veredicto y sentencia final. Propone una mirada innovadora y de entretenimiento que huye del simplismo y la polarización del debate público, especialmente en redes sociales, para reivindicar la complejidad y los matices de la sociedad española.
Junto a Sastre estarán la periodista Ana Pardo de Vera y la jurista Montserrat Nebrera, que asumen el papel de abogadas y defenderán dos visiones confrontadas sobre cuestiones claves de interés social. Además, el abogado y periodista Ricardo Fernández Deu, recordado por su papel como abogado defensor en 'Tribunal Popular', vuelve a la televisión para ser el juez del programa.
La 1 apuesta por este formato que incluye elementos de investigación periodística para aportar pruebas, testimonios reveladores y datos desconocidos para el gran público. Cada episodio incluirá reportajes en los que José Luis Sastre entrevistará a personas relevantes y conducirá piezas de seguimiento a algunos de los protagonistas del tema central del programa.
El jurado es un retrato plural de la sociedad española y está compuesto por nueve ciudadanos y ciudadanas de a pie, elegidos por Kantar Media siguiendo criterios demoscópicos para garantizar una representación fiel de la diversidad social e ideológica. La audiencia podrá conocer sus historias personales y seguir sus opiniones, debates y toma de decisiones.
En su primer programa, 'El Juicio' ha abordado el problema de la sanidad junto con equipos médicos, pacientes y gestores público, que han intentado convencer al jurado sobre si el gasto sanitario público es cuestión de inversión o de una mejor gestión. Asimismo, el programa ha contado con la participación de Mónica García, la Ministra de Sanidad.
División de la audiencia con el estreno de 'El Juicio'
El estreno de 'El juicio' con José Luis Sastre ha generado muchos comentarios en redes sociales y ha habido bastante división entre los que han aplaudido la apuesta por un programa así y los que comentan que les ha decepcionado porque no se esperaban un programa tan político.
"El formato es bueno, recuerda al mítico TRIBUNAL POPULAR a posta ya que preside la sala el gran Ricardo Fernández Deu pero visualmente me parece muy oscuro y echo de menos a un jurado más diverso y plural, y más intervenciones de JL Sastre", destacaba uno.
Mientras que los que han sido críticos con 'El Juicio' no han dudado en cuestionar lo poco creíble que es un formato así. "Llevaba tiempo queriendo ver #ElJuicioSanidad por José Luis Sastre, pero qué poco televisivo. Pensaba que se hablaría de temas más desconocidos", destacaba uno.
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