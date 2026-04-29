El público da su veredicto al estreno de 'El Juicio' con José Luis Sastre en TVE y hay una gran división

Tras promocionar su estreno para La 1, RTVE ha dado un giro a su estrategia con la programación de 'El juicio', el nuevo formato de debate social conducido por José Luis Sastre y que recupera el espíritu del célebre 'Tribunal Popular', tras estrenarlo finalmente en el prime time de La 2.

Conducido por José Luis Sastre, el nuevo programa semanal combina juicio televisivo, periodismo social y seguimiento de un jurado popular para abordar grandes debates de actualidad.

El programa recrea en plató los elementos básicos de un juicio: presentación de argumentos de las partes, testigos, presentación de pruebas, alegatos finales, deliberaciones, veredicto y sentencia final. Propone una mirada innovadora y de entretenimiento que huye del simplismo y la polarización del debate público, especialmente en redes sociales, para reivindicar la complejidad y los matices de la sociedad española.

Junto a Sastre estarán la periodista Ana Pardo de Vera y la jurista Montserrat Nebrera, que asumen el papel de abogadas y defenderán dos visiones confrontadas sobre cuestiones claves de interés social. Además, el abogado y periodista Ricardo Fernández Deu, recordado por su papel como abogado defensor en 'Tribunal Popular', vuelve a la televisión para ser el juez del programa.

La 1 apuesta por este formato que incluye elementos de investigación periodística para aportar pruebas, testimonios reveladores y datos desconocidos para el gran público. Cada episodio incluirá reportajes en los que José Luis Sastre entrevistará a personas relevantes y conducirá piezas de seguimiento a algunos de los protagonistas del tema central del programa.

El jurado es un retrato plural de la sociedad española y está compuesto por nueve ciudadanos y ciudadanas de a pie, elegidos por Kantar Media siguiendo criterios demoscópicos para garantizar una representación fiel de la diversidad social e ideológica. La audiencia podrá conocer sus historias personales y seguir sus opiniones, debates y toma de decisiones.

En su primer programa, 'El Juicio' ha abordado el problema de la sanidad junto con equipos médicos, pacientes y gestores público, que han intentado convencer al jurado sobre si el gasto sanitario público es cuestión de inversión o de una mejor gestión. Asimismo, el programa ha contado con la participación de Mónica García, la Ministra de Sanidad.

¡Arranca el gran estreno de #ElJuicioSanidad! ⚖️



Hoy ponemos sobre la mesa el sistema sanitario español. ¿Hay que invertir más dinero en

la sanidad pública?



Síguelo en directo en La 2 y en RTVE Play:https://t.co/HpsuDgMLJR 🔴 pic.twitter.com/ASTVj3ZLLb — La 2 (@la2_tve) April 29, 2026

División de la audiencia con el estreno de 'El Juicio'

El estreno de 'El juicio' con José Luis Sastre ha generado muchos comentarios en redes sociales y ha habido bastante división entre los que han aplaudido la apuesta por un programa así y los que comentan que les ha decepcionado porque no se esperaban un programa tan político.

"El formato es bueno, recuerda al mítico TRIBUNAL POPULAR a posta ya que preside la sala el gran Ricardo Fernández Deu pero visualmente me parece muy oscuro y echo de menos a un jurado más diverso y plural, y más intervenciones de JL Sastre", destacaba uno.

He empezado a ver #ElJuicioSanidad, y está muy bien, pero el horario para verlo es demoledor.



En el rótulo de 'LH' ponía que era a las 22.15h. En la publimosca, a las 22.20h. Y como no se aclaraban, ha empezado casi a y media.



Algún día deberían mirar estas cosas. — Gabrii (@gaabiii_07) April 29, 2026

Muy sorprendido por el formato de #ElJuicioSanidad en @la2_tve el 'court show' ya estuvo en TV pública en 'Tribunal Popular' hace décadas o en 'Veredicto' en @telecincoes — Santi Andrés (@jacob_vga) April 29, 2026

El formato es bueno, recuerda al mítico TRIBUNAL POPULAR a posta ya que preside la sala el gran Ricardo Fernández Deu pero visualmente me parece muy oscuro y echo de menos a un jurado más diverso y plural, y más intervenciones de JL Sastre #ElJuicioSanidad — Ricardo Garcés Aguayo (@rigarcesag) April 29, 2026

Me ha emocionado un poquito la entrada de @fernandezdeu y sus primeras palabras recordando Tribunal Popular, un programa que hace 37 años fue innovador y popularísimo. Será difícil que #ElJuicioSanidad alcance ese nivel pero le deseo la mejor de las suertes. https://t.co/Z2RRrAK5bR — Alejandro Macías (@alemaciasblanco) April 29, 2026

Me está encantando El Juicio en @rtve La2 #ElJuicioSanidad — Benita Castejon (@benitaimparable) April 29, 2026

#ElJuicioSanidad Buen programa, si no fuera por la presencia de la Sra innombrable — OsoPolar (@aglezdaranas56) April 29, 2026

Interesante formato el que emite hoy @rtve2 Intentar que el público consiga pensar y analizar la #política que afecta a su día a día, será siempre un esfuerzo loable #ElJuicioSanidad #Television #España #Salud pic.twitter.com/tlOlYmNecA — Mariela Gómez Ponce (@mrgomezponce) April 29, 2026

Mientras que los que han sido críticos con 'El Juicio' no han dudado en cuestionar lo poco creíble que es un formato así. "Llevaba tiempo queriendo ver #ElJuicioSanidad por José Luis Sastre, pero qué poco televisivo. Pensaba que se hablaría de temas más desconocidos", destacaba uno.

Llevaba tiempo queriendo ver #ElJuicioSanidad por José Luis Sastre, pero qué poco televisivo. Pensaba que se hablaría de temas más desconocidos. — otex (@nototex) April 29, 2026

Esto no hay manera de tomárselo en serio #EljuicioSanidad pic.twitter.com/aZA1sD99sK — lady 👠 (@xmiszapatosmato) April 29, 2026

Cállate, que yo pensaba que iba a ser una simulación de un juicio real de algún caso concreto y resulta que es otro debate político más. Justo lo que le hace falta a la televisión, que casi no hay 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ #ElJuicioSanidad — Álvaro Vargas (@alvarovargas80) April 29, 2026

Objetivamente ésto es malísimo. De de lo más antitelevisivo que he visto en mucho tiempo.



Gran error por parte de TVE. Hay proyectos que es mejor decir NO. En la Regla de las tres Pes claramente José Luis Sastre eligió Plata. #ElJuicioSanidad — ¡¡FURBY SIN PILAS!! (@FurbySinPilas) April 29, 2026

El programa está a este nivel. Que se dejen de jugar a los jueces y refuercen los tribunales reales #ElJuicioSanidad pic.twitter.com/esIKYEBE3C — Pajarito Azul (@pajaritoazulq) April 29, 2026

#ElJuicioSanidad Iba bien hasta que han dejado a Esperanza Aguirre hacer su demagogia habitual, en lugar de plantearle en serio las preguntas importantes y dejarla retratarse (porque cuando no hay respuesta decente, sale con el comunismo, Venezuela, Cuba, Korea...)

Una pena — Ñékolas (@Nhekolas) April 29, 2026