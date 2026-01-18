Silvia Abril comunica cuál es el estado de salud de Andreu Buenafuente dos meses después de su retirada de RTVE

Este domingo, 18 de enero, Henar Álvarez estrena en La 2 y RTVE Play nuevas entregas de 'Al cielo con ella'. En este primer programa de 2026 la presentadora charlará con Ruth Loreno y Silvia Abril. Esta última dará la última hora del estado de salud de su marido, Andreu Buenafuente, de baja por prescripción médica.

"Está muy bien, trabajando y poniendo remedio a toda esta situación… pero bien", explica la cómica, quien iba a ser la encargada de presentar las Campanadas en TVE junto a Buenafuente. Sin embargo, debido al estado de salud de este, finalmente causaron baja y tuvieron que ser sustituidos, con gran éxito, por Chenoa y Estopa.

Fue el pasado 21 de noviembre cuando, a través de un comunicado emitido por su productora, El Terrat, el presentador de 'Futuro Imperfecto' anunciaba que se veía "obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse". "Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño", explicó el catalán hace dos meses.

Silvia Abril explica cómo se está recuperando su marido

La baja de Andreu Buenafuente hizo que RTVE tuviera que buscar, en apenas unos días, un reemplazo tanto para él como para Silvia Abril de cara a las Campanadas. Ahora, en su encuentro con Henar Álvarez, esta pone en valor la importancia de la salud. "Y sobre todo la salud mental", añade su invitada. Además, considera que "esta profesión es una trampa", ya que "como engancha y como nos mola tanto", puede pasar factura, como le ha ocurrido a su pareja.

Afortunadamente, el presentador supo reaccionar a tiempo y parar, antes de que fuera demasiado tarde. Sobre lo que ha hecho para recuperarse, Silvia Abril explica que ha disfrutado de unos días de descanso y desconexión en un lugar lejano donde nadie les ha reconocido. Algo difícil, pero no imposible, como así reconoce la actriz: "Se puede… Viajas al otro lado del charco. Pones tierra de por medio, donde no te conozca nadie".

A la pregunta de Henar Álvarez de si tiene "vida personal", su invitada hace una reflexión al respecto: "El episodio que hemos vivido en casa me ha hecho reflexionar sobre esto. Ahora, por contraste, veo cómo voy yo… como una peonza". Y es que en estos momentos, Silvia Abril tiene una apretada agenda profesional, con varios proyectos audiovisuales y teatrales. Durante su charla en 'Al cielo con ella', la cómica también alza la voz en favor de las modelos reales, es decir, de mujeres que no cumplan el prototipo de modelos jóvenes y extremadamente delgadas.