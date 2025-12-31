Lalachus revela ahora lo que no había contado de las Campanadas y su etapa en TVE: "He llorado"

'Al cielo con ella' despidió el 2025 recibiendo a Lalachus y José Mota. Ambos se sentaron frente a Henar Álvarez para hacer balance de este año que está a punto de acabar y para hablar de sus próximos proyectos.

La colaboradora de 'La Revuelta' también recordó cómo hace un año estaba preparándose para presentar las Campanadas de TVE junto a David Broncano. Lalachus mostró su asombro por el momento de reconocimiento que está viviendo en los últimos tiempos, pese a que, según reconoció, lleva "diciendo tonterías desde hace mucho tiempo".

Aunque, por otro lado, confesó estar preocupada por estar aprovechando este buen momento de forma automática, "casi sin vivirlo". Por ello cree que es necesario parar y "pensar todo lo que ha pasado en un plazo de cinco años". Cabe recordar que, antes de colaborar en 'La Revuelta' ya lo hizo en 'La Resistencia' de Movistar Plus+, también presentado por Broncano.

A raíz de esto, Henar Álvarez le preguntó por ese momento en el que le llamaron del programa de Movistar Plus, lo que supuso su gran salto a la fama. "Fue un shock. Me llamó Ricardo y tenía pánico, terror, porque consideraba que era un programa de humor con un tono muy concreto que creía que yo no podía funcionar con mi tono", empezó diciendo Lalachus.

"Honestamente, tuve miedo porque veía compañeras como Charlie Pee o Inés a las que les llegaba muy hate", reconoce la cómica. Pese a todo, prefirió intentarlo y que no saliera, a quedarse "en el sofá d casa preguntándome 'y si…'". Finalmente lo hizo y funcionó, por lo que se siento muy orgullosa de la decisión tomada: "Cortilla de estrellas hasta hoy. Muy fuerte todo".

Lalachus recuerda su etapa como presentadora de 'El Grand Prix'

Si bien "la movida es cuando vienes de Movistar a TVE que lo ve todo el mundo", confiesa. En la cadena pública comenzó como colaboradora de 'La Revuelta' y acabó presentando 'El Gran Prix' y las Campanadas, todo un sueño para ella: "Estoy super agradecida porque son formatos que me siento muy representada y me gustan mucho".

Lalachus recuerda el momento exacto en el que Ramón García le pidió que copresentara junto a él 'El Grand Prixe', un programa que ella veía desde niña. "Cuando se puso de rodillas para pedirme si iba a estar en el 'Grand Prix' es la mayor bola dorada de 'Inside out' que puedo tener en mi vida. Fue increíble. Es el único sitio donde he llorado de emoción trabajando", confesó a Henar Álvarez.

Lo que nunca antes había contado de Las Campanadas

Respecto a las Campanadas, hizo alusión al interés mediático que despertaron, devolviendo el liderazgo a TVE tras años en que se lo había arrebatado Antena 3 con el 'efecto Pedroche'. "Los paparazzis me persiguieron, nunca lo he contado. Noté que me estaban siguiendo y era para ver si iba a comprar el vestido. Y en realidad fui a comprar el pan y acelgas", contó entre risas.

Durante la charla, Lalachus también envió un beso a Andreu Buenafuente después de anunciar que no presentará las Campanadas este año junto a Silvia Abril, como estaba previsto, debido a un estado de estrés y ansiedad que le ha obligado a suspender su agenda profesional. "Es que se tiene que parar, es que llevamos un trote…", reconoce la cómica, empatizando con su compañero.

Por último, ha contado que, poco a poco, está llegando a la gente más mayor. "La gente que es de la edad de mis padres dice: 'No entiendo lo que dice esta muchacha', aunque la verdad es que cada vez me va entendiendo más gente…", afirma.