RTVE reajusta la programación de La 2 por el salto de Henar Álvarez a La 1: así queda su prime time este domingo

La 2 reajusta su programación de prime time de los domingos desde esta semana tras el salto de 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez a La 1 siendo el nuevo programa de Loles León el gran beneficiado.

Así, después de que la semana pasada, 'Al cielo con ella' se despidiera definitivamente de La 2 antes de dar el salto al prime time de La 1 con la esperada entrevista de Shakira; La 2 reorganiza su oferta dominical adelantando el horario de 'Zero dramas'.

El nuevo talk show presentado por Loles León pasa así a ofrecerse en pleno prime time a partir de las 22:30 horas compitiendo contra 'La película de la semana' en La 1, que este domingo ofrecerá la última parte de la saga de 'Indiana Jones', contra 'Una nueva vida' en Antena 3, 'Cuarto Milenio' en Cuatro, 'Supervivientes: Conexión Honduras' en Telecinco y contra la segunda entrega de 'Lo de Évole' con Marc Giró en La Sexta.

⏰A partir de este domingo, 22 de marzo, @ZeroDramas_TVE adelanta su hora de emisión a las 22:30h en @la2_tve y @rtveplay. https://t.co/IoIqFqZMtZ — La 2 (@la2_tve) March 21, 2026

Además, como 'Versión Española' ha saltado al prime time del sábado, su hueco lo ocupará este domingo la emisión de un nuevo programa de 'Tesoros de la tele' dedicado a recordar los mejores momentos de Rocío Dúrcal en TVE como celebración del 20 aniversario de la muerte de la artista. A lo largo de dos horas, la audiencia podrá disfrutar de las mejores canciones, entrevistas y momentos inéditos de la artista recogidos en el Archivo RTVE. Todo ello, con la esencia de este espacio de producción propia que ofrece las versiones íntegras de esos momentos que forman parte de la historia de la televisión, acompañadas de rótulos informativos.

Así queda la programación de La 2 este domingo 22 de marzo:

21:30 horas - 'Imprescindibles: Rocío Dúrcal. La ranchera inesperada'

22:30 horas - 'Zero dramas'

23:45 horas - 'Tesoros de la tele: Rocío Dúrcal'

01:50 horas - Documental: 'Bardem, las metamorfosis'

Bibiana Fernández, Aldo Comas y Nicolás Coronado, invitados de 'Zero Dramas'

Loles León recibe esta semana en 'Zero dramas' a Bibiana Fernández, Aldo Comas, Mar Abascal y Nicolás Coronado. Debatirán sobre la virginidad, sobre el fenómeno de las conocidas como tradwives o esposas tradicionales, y sobre el auge de los nepobabies o hijos de famosos en el mundo del espectáculo.

En el primer bloque, Loles debatirá junto a sus invitados y junto a la colaboradora habitual Marina Rivers sobre la virginidad. Cada vez son más los jóvenes que prefieren y buscan parejas que no hayan tenido relaciones sexuales. Los invitados abordarán la polémica desde el prisma del feminismo. Para indagar más en este fenómeno, estará en plató José Chof, un joven guardia civil que está en su “segunda virginidad” y busca una mujer que no quiera tener relaciones hasta el matrimonio.

El segundo tema de esta entrega será las tradwives, un nuevo tipo de influencers. Esposas tradicionales que se muestran en internet haciendo tareas del hogar y defendiendo los roles tradicionales de género. Licki García, una tradwife no-binaria, irrumpirá en plató con una tarta de chocolate para arrojar un poco de luz sobre el asunto.

El periodista Juan Sanguino se incorporará a la mesa para hablar sobre los nepobabies, hijos de famosos que aprovechan el apellido de sus padres para triunfar en el mundo del espectáculo. La emisión se completará con ‘El Consultorio Sexual’, con la sexóloga Gema García.