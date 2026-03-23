RTVE altera la tarde de La 2: Así queda su programación con 'Trivial Pursuit', 'Cifras y Letras' y la cancelación de una oferta

Tras un mes ofreciendo 'Trivial Pursuit' en maratón la noche de los viernes en La 1, parece que RTVE ha tomado una decisión definitiva con el concurso que presenta Egoitz Txurruka. Así, la cadena pública ha decidido trasladar el formato a las tardes de La 2 para sacarle mucho más partido en un movimiento estratégico.

Por un lado, RTVE sigue reforzando la parrilla diaria de La 2 con producción propia y apostando fuertemente por el género de los concursos junto al histórico 'Saber y ganar', 'Cifras y letras' así como las reposiciones de 'El cazador' y el reciente estreno de 'Captcha, no soy un robot' en el prime time.

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Y por otro, con el salto de 'Trivial Pursuit' a La 2, La 1 se librará seguramente del concurso en el prime time de los viernes antes de la llegada de 'Tu cara me suena' tratando de relanzar sus audiencias en dicho prime time pues el resultado del concurso ha sido un gran fiasco.

Queda por ver ahora que hará La 1 con su noche de los viernes. Por el momento, este próximo viernes, 27 de marzo ocupará el prime time con la emisión de fútbol, ofreciendo el partido amistoso España-Serbia a partir de las 21 horas. En este sentido, La 1 podría apostar por esa noche para estrenar algunas de sus nuevas ofertas como 'El juicio' con José Luis Sastre o 'Se nos ha ido de las manos' con Carles Tamayo.

La @SEFutbol se pone a prueba frente a Serbia. La Roja sigue preparando su camino al Mundial 2026.



España 🇪🇸 - Serbia 🇷🇸 , el viernes, 27 de marzo, a las 21h en @La1_tve. pic.twitter.com/eoCTP3YCTm — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) March 23, 2026

Con el salto de 'Trivial Pursuit' a La 2, la cadena modificará su programación de tarde a partir de este lunes, 23 de marzo para hacer un hueco al concurso a partir de las 20:30 horas justo después de 'Sukha' y antes de la reposición de 'Cifras y letras', que se mantendrá en torno a las 21:15 horas. Con ello, la adaptación del célebre juego de mesa tomará el relevo al documental 'Limpia y ordena', que queda cancelado de la programación.

Además, tal y como ha confirmado El Televisero, el salto de 'Trivial Pursuit' a las tardes diarias de La 2 será con nuevas entregas y no con reposiciones, y arrancará con el estreno de su programa número 27. El concurso de RTVE tendrá que hacer frente desde ahora en su nueva franja de emisión a una dura competencia como 'Pasapalabra' o 'Allá Tú', este último en máximos de audiencia superando ya el 10% de cuota de pantalla.

Así quedará la programación de tarde de La 2 desde el lunes 23 de marzo:

13:30h - 'El Cazador' (reposiciones)

- 'El Cazador' (reposiciones) 15:30h - 'Saber y ganar'

- 'Saber y ganar' 16:20h - 'Documentales'

- 'Documentales' 17:45h - 'Malas lenguas'

- 'Malas lenguas' 19:35h - 'Sukha'

- 'Sukha' 20:30h - 'Trivial Pursuit'

- 'Trivial Pursuit' 21:15h - 'Cifras y letras' (reposición)

- 'Cifras y letras' (reposición) 21:45h - 'Cifras y letras' (nueva entrega)

Las audiencias de 'Trivial Pursuit' en el prime time de La 1

Como ya hemos dicho, el periplo de 'Trivial Pursuit' en el prime time de los viernes de La 1 ha sido un auténtico fiasco pese a emitirse a modo de maratón con entre tres, cuatro o cinco entregas de estreno por noche. Sin embargo, el concurso no ha conseguido moverse entre el 6 y el 8%.