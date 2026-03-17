Telecinco renueva 'Allá Tú' tras su récord en audiencias e introduce un sustancial cambio en su mecánica

Tras cumplirse recientemente dos meses en la parrilla de Telecinco, '¡Allá tú!' va poco a poco consolidándose en la complicada franja de tarde enfrentándose cada día a los todopoderosos 'Pasapalabra' y 'Aquí la tierra'. De hecho, el concurso conseguía este lunes su máximo de temporada con un 10% y 1.003.000 espectadores.

Hace unos días, en El Televisero, recogíamos las razones por las que Telecinco debería seguir confiando en '¡Allá tú!' y renovarlo como ya ha hecho con 'El precio justo'. Y parece que en Mediaset han tomado nota y han decidido renovar el concurso.

Así, según avanza Poco Pasa TV, Mediaset ha decidido renovar '¡Allá tú!' por nuevas entregas. Con ello, el concurso que conduce Juanra Bonet de lunes a domingo a las 20:00 horas se mantendrá en la parrilla de Telecinco hasta el verano.

Además de seguir manteniendo su confianza en el formato producido por Gestmusic, Mediaset ha pedido introducir una novedad en la mecánica del concurso. Y es que en las nuevas entregas se aumentará el premio máximo del programa hasta los 150.000 euros subiendo así 50.000 euros al premio más alto del espacio.

#Allátú renueva en Telecinco y aumentará su premio máximo hasta los 150.000€. 💰💣



📺📈 El concurso de @Gestmusic, que ayer firmó su máximo de audiencia con un 10% de share, se mantendrá en la parrilla al menos hasta el verano. pic.twitter.com/81HWxTVrHV — Poco Pasa TV (@Pocopasatv) March 17, 2026

El buen momento de 'Allá tú' en las tardes de Telecinco

Hasta la pasada semana, el promedio de audiencia de '¡Allá Tú!' en los dos primeros meses en la programación de Telecinco era del 8,2% y 837.000 televidentes. Por tanto, ese 10% (máximo) anotado en el último programa evidencia la mejora del formato.

Unos brotes verdes que se producen, además, en un contexto complicado, lo cual hace que sea mucho más meritorio. Por un lado, la fuerte competencia que representan 'Pasapalabra' (18,1%) y 'Aquí la tierra' (13,8%), productos más que consolidados en la parrilla televisiva. Y por otro, los discretos resultados que marcan cada tarde 'El tiempo justo' y 'El diario de Jorge', que se mueven entre el 8 y el 9%.