'Allá Tú' firma un récord de audiencia en su última emisión, con un destacado logro por 1ª vez en su nueva etapa

'Allá Tú' sigue creciendo en la tarde de Telecinco y en la entrega emitida este lunes, 16 de marzo, registró su récord en cuota con un destacado 10% de share. Es la primera vez, dentro de la nueva etapa, que redondea el doble dígito.

El concurso, presentado por Juanra Bonet, promedió más de un millón de telespectadores, siendo el tercer mejor dato en este parámetro de la nueva andadura. En los dos meses que lleva en antena, cumplidos exactamente el pasado jueves 12, solo ha logrado rebasar la barrera del millón en tres ocasiones.

Y todas ellas se han registrado en el presente mes de marzo: el jueves 5 con 1.013.000, el martes 10 con 1.007.000 y este lunes 16 con 1.003.000 de fieles. Un claro signo de la tendencia ascendente que está experimentando el formato producido por Gestmusic y que ya analizamos con detalle en El Televisero.

#AlláTú en @telecincoes con @XusoJones & @ElBonet llega por 1ª vez en su nueva andadura al 10% al firmar un 10%, 1.003.000, 1.704.000 espectadores únicos y 58.9% de fidelidad



📦 3er mejor dato en espectadores



📦 13.2% entre el publico femenino#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/xWjf3C51EA — Dos30' (@Dos30TV) March 17, 2026

Hasta la pasada semana, el promedio de audiencia de 'Allá Tú' en los dos primeros meses en la programación de Telecinco era del 8,2% y 837.000 televidentes. Por tanto, ese 10% (máximo) anotado en el último programa evidencia la mejora.

Unos brotes verdes que se producen, además, en un contexto complicado, lo cual hace que sea mucho más meritorio. Por un lado, la fuerte competencia que representan 'Pasapalabra' (18,1%) y 'Aquí la tierra' (13,8%), productos más que consolidados en la parrilla televisiva.

Por otro, y muy especialmente, la desastrosa situación del canal en las tardes. Antes, 'El tiempo justo' de Joaquín Prat firmó un 8,5% y 'El diario de Jorge' un 8,6%. Cifras muy pobres. Ninguna de las dos ofertas llegó a los 700 mil espectadores.

En otras palabras, 'Allá Tú' se alzó como lo más visto y competitivo de la franja vespertina en Telecinco con diferencia. Y un día más, volvió a situarse claramente por encima del cómputo global diario de la cadena, que este lunes fue de un 9,6% gracias al buen resultado de 'Casados a primera vista' (14,2%), líder de la noche por novena semana consecutiva.