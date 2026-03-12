Razones por las que el concurso 'Allá Tú' no puede ser cancelado en la programación de Telecinco

'Allá Tú' regresó a la parrilla de Telecinco el pasado 12 de enero de 2026 con el difícil reto de remontar una franja maldita para la cadena desde que perdió los derechos de 'Pasapalabra' hace siete años. El mítico concurso, presentado en esta nueva etapa por Juanra Bonet, acaba de cumplir dos meses de emisiones y ya se empiezan a apreciar los primeros brotes verdes.

Sin embargo, la llegada de 'Allá Tú' a su franja original, donde tanto brilló en la década de los 2000 con Jesús Vázquez a los mandos, ha tenido que lidiar con el viento en contra desde el inicio. Y, pese a arrancar con resultados similares a su predecesor, el fallido 'Agárrate al sillón', la paciencia y la perseverancia están dando sus frutos, hasta el punto de convertirse en uno de los grandes aciertos de una Mediaset que atraviesa la mayor crisis de su historia.

'Allá Tú' debutó con un 7,5% de cuota de pantalla y 774.000 espectadores en su primera entrega. Tres días antes, el viernes anterior, la despedida de 'Agárrate al sillón' marcó un 7,1% de share y 696.000 espectadores. Por tanto, el ascenso fue muy tímido y se encontró con una losa en su camino durante las primeras semanas al enfrentarse a la competencia de un tsunami como 'Pasapalabra', hasta la entrega de su mayor bote histórico el pasado 5 de febrero. Justo en aquel momento la tendencia se revirtió y ha permitido que progresivamente se hayan ido sumando más adeptos al concurso de 'las cajas'.

Concursantes de 'Allá tú'

Si nos detenemos a comparar las cifras de 'Allá Tú' con las de 'Agárrate al sillón', la evolución de sus curvas de audiencia es diametralmente opuesta. En los tres últimos meses de emisiones del concurso de Eugeni Alemany la trayectoria fue claramente descendente hasta el día de su cancelación, con un promedio del 7,9% de cuota de pantalla y 758.000 televidentes, tal y como se puede comprobar gracias a un informe de la consultora Dos30' para El Televisero.

Evolución diaria de audiencias de 'Agárrate al sillón' | Datos: Dos30'

En cambio, 'Allá Tú' ha experimentado una importante crecida, ya que, como es habitual la entrega del bote y la pérdida de sus dos concursantes históricos -Rosa Rodríguez y Manu Pascual- ha mermado ligeramente las métricas de 'Pasapalabra', siendo el formato de Juanra Bonet su beneficiario directo. La tendencia alcista de 'Allá Tú' se puede apreciar semana tras semana. Si en enero comenzó su andadura con un 7,3% y 771.000 adeptos, en febrero marcó un 8,3% de media y 835.000 espectadores.

Evolución diaria de audiencias de 'Allá Tú' | Datos: Dos30'

De hecho, sin ir más lejos, estas dos primeras semanas de marzo el concurso de Gestmusic está registrando sus mejores marcas con varias de sus emisiones por encima ya del 9%. Hasta el punto de quedarse al borde de superar el doble dígito en su entrega de este pasado martes 10 de marzo, cuando batió su récord histórico en cuota con un 9,9% y superó también la barrera del millón de fieles (1.007.000). El promedio de audiencia en estos dos primeros meses es del 8,2% y 837.000 televidentes.

Audiencias de 'Allá Tú' en el mes de marzo:

01/03/2026: 8,6% y 952.000

02/03/2026: 8,5% y 872.000

03/03/2026: 8,5% y 906.000

04/03/2026: 9,3% y 950.000

05/03/2026: 9,8% y 1.013.000

06/03/2026: 9,7% y 955.000

07/03/2026: 9,2% y 826.000

08/03/2026: 8,3% y 939.000

09/03/2026: 9,4% y 935.000

10/03/2026: 9,9% y 1.007.000

11/03/2026: 8,4% y 837.000

Un resultado significativo que contrasta con las malos resultados que golpean a Telecinco, que con un 8,8% de cuota de pantalla de media volvió a registrar el peor febrero de su historia. 'Allá Tú' ha conseguido en muy poco tiempo dos hitos: situarse varias jornadas por encima de la media diaria del canal y consolidarse como la oferta más vista de su tardes, con 'El Diario de Jorge' y 'El tiempo justo' en la cuerda floja -anotaron un 9,2% y un 8,9% de media en febrero respectivamente-.

Juanra Bonet ha conseguido dotar de su propia impronta al concurso

Juanra Bonet en 'Allá tú'

Un incremento que se ha impulsado también con el salto del concurso a las tardes del fin de semana, en una estrategia que ha permitido llegar a nuevos públicos y atraer a su fidelidad. Aunque sin duda, si hay un factor que está potenciando el buen rendimiento de 'Allá Tú' es el buen hacer de Juanra Bonet como su presentador. El catalán ha conseguido hacerlo rápidamente suyo con su carisma y espontaneidad, dotando de su propia impronta a un formato cuya imagen estaba muy ligada a la de Jesús Vázquez.

Con todo este análisis sobre la evolución de 'Allá Tú', quedan ampliamente justificados los motivos por los que Telecinco debe apostar por la continuidad de este formato en el largo plazo y seguir los pasos de 'El Precio Justo', que acaba de firmar su renovación en la franja de sobremesa al menos hasta el verano. Pero también le marca a Mediaset la hoja de ruta a seguir: el persistir en la renovación profunda de su day time, que sigue siendo el agujero negro de su programación, con una mayor diversificación de la oferta.