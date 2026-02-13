Cambio de programación en la tarde de Telecinco: 'Allá tú' se expande y obliga a recortar 'Fiesta' en el fin de semana

'Fiesta', el programa que conduce Emma García en los fines de semana de Telecinco, sufrirá un importante recorte en su emisión este próximo sábado y domingo, 14 y 15 de febrero, para hacer hueco al concurso 'Allá tú', que pasará a emitirse todos los días de la semana.

Mediaset indica que el formato presentado por Juanra Bonet "extiende esta semana sus emisiones al sábado y al domingo" y deja en el aire, sin embargo, si se trata de una estrategia de programación puntual o un movimiento con recorrido en las próximas semanas.

Los resultados de audiencias serán los que condicionen la toma de una u otra dirección y si es un cambio a futuro o no. De momento, este fin de semana, 'Fiesta' contará con una hora menos de duración, arrancando a las 16:00 horas como es habitual y concluyendo la emisión a las 20:00 horas.

En ese momento y hasta la segunda edición de 'Informativos Telecinco' con María Casado, se ofrecerá 'Allá tú' con entregas de estreno. Con esa maniobra, que llega después del máximo en audiencias de la nueva etapa alcanzado el miércoles 11 de febrero (9,4% y casi un millón de espectadores), la cadena busca testar el concurso sin la feroz competencia de 'Pasapalabra' para atraer a nuevos públicos.

Con todo, así quedará el horario de la tarde en Telecinco este sábado y domingo: