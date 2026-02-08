El programa de Emma García desarticula a Gloria Camila y exhibe lo ocurrido detrás de cámaras: "No hacemos encerronas"

Este sábado, 7 de febrero, Emma García ha entrevistado en 'Fiesta' a Manuel Cortés, protagonista del triángulo amoroso que rodea a Gloria Camila y por el cual la joven la semana anterior provocó el enfado de la presentadora con su actitud.

El pasado domingo, la hija de Ortega Cano tuvo que dar la cara en 'Fiesta', programa en el que colabora, tras hacerse público su acercamiento a su exnovio, Álvaro García, justo cuando se rumoreaba que mantenía una relación con Manuel Cortés. Sobre ello le preguntó Emma García a Gloria Camila y, ante la negativa de ésta a responder, la presentadora acabó estallando contra ella.

"Si no quieres que se te pregunte lo hablas con la dirección", le espetó Emma García, muy enfadada, ante el comportamiento de la joven. Tras este tenso momento, Gloria se pronunciaba sobre lo ocurrido en 'El tiempo justo', asegurando que la reacción de la presentadora había estado "fuera de lugar". Aunque reconoció que lo que más le había molestado fue el inesperado cara a cara con Raquel Bollo, madre de Manuel Cortés, y apelaba a que había ido a 'Fiesta' en calidad de colaboradora, no para conceder una entrevista.

"Creo que evidentemente estuvo muy fuera de lugar esa reacción porque yo, cuando viene ella y me pregunta, lo que hago referencia es a mi enfado con el programa por hacerme el cara a cara con Raquel", explicó Gloria Camila en el programa presentado por Joaquín Prat. "Iba a mi puesto de trabajo, como colaboradora. No estoy obligada a entrar en detalles de que se me pregunte, siempre he sido muy generosa, nunca he vetado ningún tema. Ayer todo lo que pasó no tenía ni idea de que iba a pasar. Y menos que iba a hacer un cara a cara con Raquel Bollo. A mí me pilló por sorpresa y a mí las sorpresas no me hacen gracia", sentenció.

El equipo de 'Fiesta' sale en defensa de su presentadora y desmonta a Gloria Camila: "Aquí no obligamos a nadie, ni hacemos encerronas"

Estas palabras no han sentado nada bien al equipo del programa que conduce Emma García: "Aquí no obligamos a nadie, ni hacemos encerronas", han desmentido. Además, el programa no ha dudado en desmontar a la influencer aportando datos con la cronología exacta de lo que sucedió seis días antes. "Aquel domingo 1 de febrero es cierto que Gloria Camila no acude a la reunión de contenidos del programa. Hasta ahí coincide. Lo que no puede decir es que desconocía lo que iba a ocurrir", aseguran desde el formato, desmontando así a la colaboradora.

Según explica la voz en off de la pieza audiovisual, "Gloria y su representante hablan con la dirección del programa diciendo que no sabían que Raquel Bollo estaba presente como colaboradora. No pisa el plató sin saber que iba a encontrarse con Raquel". El programa, como todos los formatos del estilo, cuentan con una escaleta, un resumen de contenidos acordados con el orden, tiempos y una breve descripción de lo que va a suceder en ese momento.

En esa escaleta, se sitúan también colaboradores e invitados por lo que todo el que tenga acceso al mismo sabe en todo momento quién va a participar. Por lo tanto, Gloria Camila sabía perfectamente que la madre de Manuel Cortés iba a estar presente en el plató. "Lo que no entendemos es que teniendo 2 horas y 3 bloques de nuestra escaleta no acudió a dirección a mostrar su malestar", le reprochan desde 'Fiesta'.

La pieza termina con una dura reprimenda a la hija de Ortega Cano: "Tantos años en televisión, a pesar de llevar semanas hablando de Manuel, de Álvaro y de la góndola arriba y abajo, Gloria piensa que su triángulo amoroso no tiene importancia. Tal vez tenga razón y la culpa sea nuestra por asumir que una colaboradora tiene que colaborar".

Emma García manda un mensaje a Gloria Camila tras su enfado la semana anterior

A continuación, Emma García ha recibido en el plató de 'Fiesta' a Manuel Cortés, con el que ha podido charlar de todo lo sucedido en los últimos días. Muy decepcionado con la que él consideraba su amiga, el cantante ha dado su versión de los hechos. Visiblemente emocionado en varias ocasiones, se ha sincerado sobre cómo vivió él el cara a cara entre Gloria Camila y su madre, Raquel Bollo.

Una vez que el joven ha abandonado el plató, Emma García tomaba la palabra para mandar un mensaje a la hija menor de Rocío Jurado. "Se va hecho polvo. Se recompone delante de las cámaras, pero está dolido", reconocía la comunicadora al ver a Manuel tan afligido. Acto seguido, se dirigía directamente a la colaboradora: "Gloria, habla con Manuel. Arreglad esta historia de vuestra amistad porque pienso que sois dos personas que os queréis mucho y creo que tenéis poquito de lo que hablar porque es fácil solucionarlo, esta es la conclusión. No merece la pena que, uno por un lado y otra por otro, estéis sufriendo así, de verdad".