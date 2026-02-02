Gloria Camila denuncia una encerrona de 'Fiesta' y no se reprime este palo a Emma García por lo que le hizo

Este domingo se vivió un gran desencuentro entre Emma García y Gloria Camila en 'Fiesta' después de que la presentadora se plantara ante la dirección del programa por las caras y la actitud de su colaboradora al ser preguntada por su supuesta reconciliación con Álvaro García y la reacción de Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo después de su affaire.

"¿Pero vamos a ver yo no puedo preguntar o cómo va esto? Una se me mosquea por lo de suegra y esta está aquí toda cabreada pues te digo una cosa paso de preguntar. Me importa una mierda esto al final, entiéndeme. Llego y me encuentro con una enfadada y que no quiere justificar su vida cuando sabe que le voy a preguntar con todo el cariño del mundo y dice que no va a hablar, pues yo paso de preguntar", soltó Emma García muy enfadada levantándose de su silla dirigiéndose a la directora de 'Fiesta'.

Un enfrentamiento que fue a más cuando Gloria Camila aseguraba que ella no estaba enfadada. "Yo no voy a preguntar y voy a tener que aguantar estas caras porque Gloria sabía que íbamos a hablar de esto. No estás enfadada conmigo pero yo intento darle gracia a la historia y de vamos a intentar jugar un poco con todo esto y me encuentro con una que me empieza a contestar que no quiere justificar su vida, pues no hables de ella, lo hablas con la dirección y yo hablo de otro tema, ya está", terminó soltando la presentadora.

Tras el revuelo que generó este desencuentro con Emma García, Gloria Camila se ha pronunciado este lunes en 'El tiempo justo' y no ha dudado en señalar la encerrona que le tendieron en el programa en el que colabora. "¿Qué pasó ayer no tuviste tu mejor día?", le preguntaba de primeras Joaquín Prat. "Bueno que yo iba a mi puesto de trabajo en función de colaboradora por lo que yo en ese momento no tengo por qué contestar a cosas que se me preguntan", defendía la hija de Rocío Jurado.

"Yo siempre he sido generosa en contestar todo lo que se me ha preguntado, nunca he vetado ningún tema y creo que he contestado a lo que he podido y considerado. Pero yo no tenía ni idea de nada de lo que iba a pasar", seguía diciendo. "¿Tú no sabías que te iban a preguntar por Álvaro y el viaje?", repreguntaba César Muñoz. "No, y menos que me iban a hacer un cara a cara con Raquel. Yo no tengo ningún problema ni con Emma ni con Raquel ni con el programa pero a mí me pilló de sorpresa y este tipo de sorpresas no me hacen gracia", sentenciaba Gloria Camila.

Gloria Camila carga contra la dirección de 'Fiesta' en 'El tiempo justo'

Gloria Camila en 'El tiempo justo'

Tras escucharla, César Muñoz insistía en saber por qué estaba tan cabreada en 'Fiesta' y tuvo esa actitud con Emma García. "¿Y con Emma ningún problema?", trataba de saber el copresentador de 'El tiempo justo'. "Yo con Emma no tengo ningún problema pero creo que estuvo muy fuera de lugar la reacción porque cuando viene Emma y me pregunta yo a lo que hago referencia es mi enfado con el programa por hacer el cara a cara con Raquel, cosa que tampoco creo que tenga que hacerlo", aseveraba Gloria.

"¿O sea tu te enfadas porque no conoces el contenido de la escaleta del programa?", le repreguntaba Muñoz. "Exacto", apostillaba Gloria Camila manifestando su cabreo porque en 'Fiesta' no le avisaran de que iban a hablar de su tema y que iban a hacer un cara a cara con Raquel Bollo. "Pero Gloria tú sabes que eres un personaje", le recriminaba Antonio Montero.

"¿Tú crees que es parte de tu trabajo responder a este tipo de cosas como personaje?", incidía el colaborador. "Pero es que yo voy en función de colaboradora para hablar del resto de temas. Cuando hay noticias y yo me siento como colaboradora no tengo ningún problema siempre y cuando haya transparencia y me expliquen lo que va a pasar pero a mí las sorpresas y que me hagas un cara a cara con alguien que creo que no tenía que hacerlo pues no", sentenciaba Gloria Camila lanzando un dardo a la dirección de su programa.

Y por ello, César Muñoz no dudaba en recalcar que estaba lanzando un dardo a sus compañeros de 'Fiesta'. "Yo sé mi función, sé a lo que voy y por lo que me llaman y cuando me siento por un problema mío sé que hay que hablarlo porque para eso estoy", concluía la colaboradora.