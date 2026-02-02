Patricia Pardo entra al trapo ante el cisma de Emma García con Gloria Camila en 'Fiesta' y la define de esta forma

El "me importa una mierda" de Emma García tras perder los nervios contra Gloria Camila en el plató de 'Fiesta' este domingo continúa acumulando reacciones. Desde 'Vamos a ver' no han tardado en analizar el momento en el que la presentadora dijo basta ante la dirección por la actitud de la televisiva y Patricia Pardo ha terminado lanzando un mensaje de apoyo a la comunicadora, llegando incluso a compararlo con los rifirrafes que en su día vivió con Alejandra Rubio.

Incapaz de soportar las caras de su colaboradora cuando quiso conocer su versión sobre "la polémica" tras su viaje a Venecia con su ex pareja, la conductora de 'Fiesta' terminó estallando en directo. "No, yo no voy a preguntar y voy a tener que aguantar estas caras porque Gloria sabía que íbamos a hablar de esto", espetó la presentadora tras abandonar el sofá para hablar con dirección, justo después de que la televisiva se limitase a señalar que "no tenía que justificar su vida".

Patricia Pardo defiende a Emma García y compara a Gloria Camila con Alejandra Rubio: "Molesta que te pongan malas caras"

"Es una profesional inmensa y ella siempre es serena, prudente, educada, brillante. Lo que pasa es que llega un momento en que te supera la situación", ha subrayado Patricia Pardo tras repasar el momento junto al equipo de 'Vamos a ver', rompiendo una lanza a favor de la presentadora ante la falta de cooperación de Gloria Camila, que puso en jaque la escaleta del programa con su actitud.

Patricia Pardo en 'Vamos a ver'

Pero la periodista no se ha quedado ahí, y se ha solidarizado con Emma García comparando lo ocurrido en 'Fiesta' con su experiencia personal tratando de conseguir que Alejandra Rubio se pronuncie sobre ciertos temas en el programa. "Me recordó mucho a mi momento con Alejandra, cuando le dije que 'parece que te pongo una pistola en la sien y te molesta que te ponga malas caras", ha rememorado la comunicadora.

"Le dije, es que si vendes tu vida, entenderás que te preguntemos por ella", ha subrayado Patricia Pardo en su discurso a favor de la presentadora de 'Fiesta', haciéndose eco del consejo que esta misma le dio a Gloria Camila tras su discusión, pidiéndole que le aclare a dirección si quiere o no que su vida privada sea tema de debate en el programa de cara a futuras ocasiones. "Ella es muy respetuosa, por eso yo ayer la entendí perfectamente", ha insistido.

Así, la presentadora de 'Vamos a ver' critica con dureza la tendencia de ciertos rostros televisivos a mostrarse reticentes a discutir abiertamente su vida privada en los formatos en los que colaboran tras haberse ganado las sillas de colaboradores precisamente aireando muchas de sus intimidades. "Molesta que te pongan malas caras", subrayaba de nuevo Pardo, reafirmándose en la reprimenda que en su día protagonizó junto a Alejandra Rubio.

"Seguro que pensó '¿en qué momento he reaccionado así?", terminaba señalando Patricia Pardo sobre cómo dicha reacción habrá sorprendido incluso a la propia presentadora tras dejar a un lado la tensión del momento. A su vez, ha puesto en valor la predisposición conciliadora de la presentadora y su naturaleza resolutiva para dejar claro que este domingo en 'Fiesta' tuvo que llegar a un límite crítico que le hizo perder los papeles. "Le mandamos un besazo a las dos", resolvía la periodista.