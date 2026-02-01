Emma García dice basta ante la dirección de 'Fiesta' por la actitud de Gloria Camila: "Me importa una mierda"

Momento de gran tensión el que se ha vivido este domingo en el plató de 'Fiesta' con Emma García mostrando su enfado contra Gloria Camila por la actitud que estaba teniendo en el programa al tratar de preguntarle por su posible reconciliación con Álvaro García y el enfado que esto ha generado en Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo.

Emma García se desplazaba hasta el pasillo de Mediaset para hablar con Raquel Bollo sobre lo sucedido entre su hijo y Gloria Camila. "A Gloria se le ha visto en Venecia con su ex que parece que han vuelto y entonces tu hijo ha subido una story que pone Venecia me encanta", trataba de cuestionarle la presentadora a la colaboradora. "Es que yo también me iba a Venecia y pensé que puso eso de coña porque al final no me he podido ir", exponía Raquel Bollo.

Y Raquel Bollo insistía en que su hijo Manuel es muy prudente y nunca quiere hablar de sus cosas ni con ella y aseguraba que con quién tenían que hablar es con él. Después, Emma García se desplazaba con Raquel Bollo al plató y se encontraban con Gloria Camila y la actitud de su colaboradora sorprendía a la presentadora. "¿Qué te pasa Gloria que te veo con los brazos cruzados?", le cuestionaba la vasca. "Nada que estaba aquí sentada viéndola", se excusaba Gloria Camila.

"¿Y qué te ha pasado a la vuelta de Venecia porque dices que no estás enfadada pero algo no te ha gustado con la cara que tienes?", insistía Emma García. "No, lo que no me gusta es todo esto que se está generando por un viaje de Venecia sinceramente. Está dando demasiado el viaje y no entiendo la polémica", se quejaba Gloria Camila. "Pues a mí me ha hecho mucha gracia. Primero me ha gustado que vuelvas con tu ex porque me cae fenomenal", le soltaba Emma.

"Bueno yo he dicho que no he vuelto", le corregía Gloria Camila. "Ahh pensé que habías confirmado la relación", aseveraba Emma. "No, yo he dicho que hemos retomado el contacto y que nos hemos vuelto a ver, pero no he dicho nada de eso", insistía Gloria. "Ahh entonces habéis hecho un viaje de dos amigos y punto", reaccionaba Emma. "Un viaje que me apetecía, lo hice y ya está. Mi vida es mía y no tengo que justificarme con cada decisión que tomo", sentenciaba la hija de Ortega Cano.

Emma García se planta con la dirección de 'Fiesta' por lo visto con Gloria Camila

Tras ello, Emma García mostraba su indignación por la actitud de su colaboradora. "¿Pero vamos a ver yo no puedo preguntar o cómo va esto?", decía la presentadora mirando a dirección sin entender nada de lo que pasaba. "Una se me mosquea por lo de suegra y esta está aquí toda cabreada pues te digo una cosa paso de preguntar. Me importa una mierda esto al final, entiéndeme. Llego y me encuentro con una enfadada y que no quiere justificar su vida cuando sabe que le voy a preguntar con todo el cariño del mundo y dice que no va a hablar, pues yo paso de preguntar", sentenciaba Emma levantándose de su asiento y dirigiéndose a la directora de 'Fiesta'.

"Puedes preguntar lo que quieras", le advertía Eva Espejo. "No, yo no voy a preguntar y voy a tener que aguantar estas caras porque Gloria sabía que íbamos a hablar de esto", se quejaba la presentadora. "Yo no estoy enfadada contigo ehhh", le aseguraba Gloria Camila. "No estás enfadada conmigo pero yo intento darle gracia a la historia y de vamos a intentar jugar un poco con todo esto y me encuentro con una que me empieza a contestar que no quiere justificar su vida, pues no hables de ella, lo hablas con la dirección y yo hablo de otro tema, ya está", terminaba diciendo la presentadora enfrentándose con la colaboradora.

"Pero con quién lo estás pagando todo y a quién le estás rebotando todo a mí y a mí no me hace gracia y como tú dices lo que quieres, pues yo también y así lo solucionamos", le dejaba claro Emma García a su compañera. Y finalmente, Gloria Camila rompía a llorar al ver la situación en la que se estaba viendo y ambas terminaban arreglando sus problemas.