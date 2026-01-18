Emma García ha recibido este fin de semana en el plató de 'Fiesta' al cantante Francisco. El artista ha visitado el programa de Telecinco para salir en defensa de su amigo, Julio Iglesias, tras haber sido acusado por dos exempleadas del hogar de supuesto abuso sexual y trato vejatorio.

Al igual que Ana Obregón y Ramón Arcusa, el artista ha recibido infinidad de críticas ante las barbaridades que ha soltado por defender a su amigo. Hasta la presentadora del espacio se ha visto obligada a pararle los pies. "Cuando lo conocí (a Julio), yo tenía 23 años y estaba grabando su disco en Hollywood, en Los Ángeles", empezó recordando Francisco.

Más información Emma García debe frenar en el acto al cantante Francisco por lo que se atreve a soltar de Julio Iglesias

A continuación, aseguró que siempre ha contado con el apoyo de Julio Iglesias: "A mí, vamos, me ha ofrecido toda la ayuda del mundo. Me ha puesto en contacto con productores, con agencias de fotografía, de reportajes…". Aunque actualmente no mantienen contacto, el cantante alicantino no duda en poner la mano en el fuego por su amigo, al que considera un hombre "generoso".

"Esto nos puede ocurrir a cualquiera. Yo siempre estoy a favor de que se castigue el maltrato, por Dios. Yo creo que durante muchos años aún hay hombres malos, pero hay mujeres malas también, ojo. Hay muchas denuncias falsas", llegaba a decir Francisco. Unas palabras que han hecho saltar a Emma García, quien no ha dudado en ponerle los puntos sobre las íes: "Mira, entiendo lo que dices. Pero si lo ponemos en balanza, está desequilibrada. Está bien que hablemos de personas, pero la peor parte nos la llevamos nosotras siempre. Y en esto estamos de acuerdo".

Emma García para los pies a Francisco por su defensa a Julio Iglesias

Ante este reproche de la presentadora, Francisco ha reconocido que "no quería hablar de este tema", ya que "es un tema muy delicado". Sin embargo, ha insistido en su argumento y no deja claro que no se cree el testimonio de las dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias en sus mansiones de Punta Cana y Bahamas: "No me lo creo": "A mí me cuesta creer que algo que ha ocurrido en 2021 se denuncia en 2026".

"Me cuesta creer que estas mujeres no den la cara y no se sepa quiénes son. En cambio sí tiene que salir este señor que tiene un prestigio, que le avalan un montón de años de su carrera, de personas que lo conocemos, de mujeres que lo conocen, de que es una buena persona, de que siempre ha sido un caballero con todo el mundo", ha insistido en su defensa Francisco.

Además, también ha defendido la "presunción de inocencia" de su amigo: "Yo creo en la presunción de inocencia. Y creo que ya a Julio esta semana se le ha juzgado públicamente y se le ha sacrificado. Yo creo y pienso, y lo único que a mí no me gustaría es que esto me pasara en la vida". Ante esto, Emma García le ha recordado que "las víctimas no han dado la cara, pero han contado una serie de hechos…".

Emma García sale en defensa de las denunciantes

Acto seguido, la presentadora ha salido en defensa de las mujeres: "No me gustaría que esto le pasase a un cantante, pero tampoco a unas trabajadoras, ¿eh? Hay cosas en las que no coincido contigo. A una persona le puede pasar esto y denunciar después de unos años cuando tiene fuerza. No nos fijemos en esto. ¿Por qué no lo hace? Vaya usted a saber. Esto ni suma ni resta".

Pese a esto, Francisco se ha mantenido en sus trece: "Es una situación muy complicada. Yo respeto tu opinión, pero yo creo que si a mí me ocurriese algo, inmediatamente lo que haría sería acudir a un juzgado de guardia a denunciar los hechos". Emma García ha vuelto a reprocharle sus palabras: "A mí me cuesta mucho creer que un Julio Iglesias haga eso y me cuesta mucho creer que unas mujeres puedan inventarse eso, ¿sabes? Esta es la situación, pero vamos a esperar a lo que dice la justicia y a mantener la presunción de inocencia, porque estoy de acuerdo en que ya se ha juzgado públicamente a Julio Iglesias", ha sentenciado la conductora de 'Fiesta'.