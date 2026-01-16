Tamara Falcó deja clarísimo lo que le parece el caso de su tío Julio Iglesias: "No tiene buena pinta, es gravísimo"

Ha sido la noticia de la semana, y lo seguirá siendo en las venideras: Julio Iglesias acusado de haber agredido sexualmente a dos exempleadas del hogar suyas. Este jueves, 15 de enero, Tamara Falcó ha acudido a su puesto de trabajo en 'El Hormiguero' y, como no podía ser de otra forma, ha sido preguntada por el escándalo que salpica al exmarido de su madre, Isabel Preysler.

Tras una investigación de tres años llevada a cabo por 'Eldiario.es' en colaboración con Univisión, esta semana se hacía pública la denuncia contra Julio Iglesias por parte de dos mujeres que habían trabajado para él en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Estas le acusaban de acoso y agresión sexual, así como del trato vejatorio recibido. Desde entonces, todos los programas de televisión se han hecho eco de la noticia.

Ya el pasado martes, la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero' abordó el tema. Sin embargo, ha sido en la de este jueves cuando se ha pronunciado al respecto Tamara Falcó. Cabe recordar que la marquesa de Griñón está relacionada con el cantante, pues fue el primer marido de su madre, Isabel Preysler, y padre de sus tres hermanos: Chabeli, Enrique y Julio José. De hecho, ella siempre se ha referido a él como el "tío Julio", poniendo así de manifiesto el cariño que le tiene.

Tamara Falcó sobre el escándalo de Julio Iglesias: "Es gravísimo y tristísimo"

Después de que sus compañeros Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo hubieran expresado su opinión, tomaba la palabra Tamara Falcó. Aunque muy breves, sus palabras fueron contundentes. Al igual que el resto de colaboradores, aseguraba: "Estoy de acuerdo que no tiene buena pinta porque, ya sea verdad o no, hay un daño gigantesco y reputacional".

Tras esto ha dejado claro que aunque "hay una investigación abierta", "evidentemente para mí es mi tío Julio y, para mis hermanos, su padre". Sobre la gravedad de la situación, la colaboradora cree que "es gravísimo y tristísimo. Estamos esperando a que la justicia haga su trabajo y que tío Julio, en la medida de lo posible, salga ileso de esto". De esta forma, mostraba su preocupación por todo lo que está pasando, y su confianza en el que le declaren inocente.

"Ojalá no sea verdad", afirmaba Nuria Roca, que ha reconocido ser muy fan del artista. "Ojalá", sentenciaba Tamara Falcó. A diferencia de otros íntimos amigos de Julio Iglesias, como Ana Obregón o Ramón Arcusa, quienes se han llevado un aluvión de críticas por sus barbaridades soltadas en televisión, la hija de Isabel Preysler prefiere ser cautelosa y no poner la mano en el fuego por él. Y opta por dejar actuar a la justicia. De momento, la Fiscalía Nacional abrirá una investigación para determinar si existen indicios suficientes de delito.

La opinión de Juan del Val y Nuria Roca: "Los testimonios son espeluznantes"

Por su parte, Juan del Val también ha sido muy claro al respecto: "Creo que los testimonios de estas mujeres son espeluznantes. Absolutamente. Y luego creo que Julio Iglesias tiene la fortuna, al contrario que muchos casos mediáticos, de que él va a tener la oportunidad de defenderse. Esto está en la Audiencia Nacional".

"Para mí, hasta que un juez no demuestre y haya un veredicto de culpabilidad o no, el cantante merece mi respeto. Pero también las mujeres. Por lo tanto, esto es solo opinar. Hay una investigación importante de medios de comunicación. Respeto a Julio, pero también a ellas. Y lo que se les escucha a las víctimas es totalmente terrible", ha asegurado el ganador del Premio Planeta 2025.

Una opinión similar tenía su mujer, Nuria Roca, quien aseguraba que "si esto se demuestra, estamos ante algo realmente grave porque no son unos hechos sin importancia que ocurrieron y que se juzgan ahora con la perspectiva actual, no. Tampoco hablamos de un golfo o un mujeriego, estamos habla do de un delito. Hay que quejar actuar a la justicia, pero parece que la investigación lleva mucho tiempo y que si sigue adelante tiene visos de juzgarse. Pero presunción de inocencia por supuesto", ha sentenciado la presentadora de 'La Roca'.