Cristina Pardo solo necesita un minuto para desarmar la barbaridad de Ramón Arcusa sobre las víctimas de Julio Iglesias

En los últimos días se están escuchando auténticas barbaridades entre algunos famosos amigos de Julio Iglesias como Ana Obregón o Ramón Arcusa. Precisamente, este jueves, 'Más vale tarde' se hacía eco de las palabras del miembro del Dúo Dinámico para defender a su compañero cuestionando a las mujeres que le han denunciado por supuesta agresión sexual. Y Cristina Pardo no ha podido quedarse callada.

Así, Ramón Arcusa ha asegurado tanto en 'Y ahora Sonsoles' como en 'El análisis del diario de la noche' o 'El programa de AR' que lo que sufrieron las víctimas "no fue una violación, ni un abuso, sino una relación consentida" porque siguieron trabajando para el cantante y han tardado en denunciarlo.

Unas palabras completamente condenables y que como ha señalado Almudena Ariza no deberían permitirse en ninguna cadena de televisión. Por ello, al escucharle, Cristina Pardo ha sido muy contundente con su alegato en 'Más vale tarde'.

"Lo que dice Ramón Arcusa no tiene ningún sentido. Las agresiones no se producen solamente cuando uno al día siguiente se va al hospital para que le hagan un parte médico, porque entonces serían muy sencillas de resolver", empezaba sosteniendo la presentadora.

"Tampoco significa que no haya una agresión por el hecho de que la presunta víctima se mantenga en el lugar de los hechos, porque precisamente en muchos casos hay una relación de superioridad y subordinación, y eso hace que no sea tan sencillo tomar decisiones", proseguía defendiendo Cristina Pardo.

Tras ello, la presentadora de La Sexta ha dejado claro que Ramón Arcusa tiene un problema si no es consciente de lo que ha dicho. "Esto seguramente Ramón Arcusa lo sabe y si no lo sabe, pues en fin, tiene un problema", sentenciaba la periodista.

Mientras que Iñaki López también respondía a esa defensa inadmisible del componente del Dúo Dinámico. "Las víctimas de Julio Iglesias tienen un patrón muy concreto: son mujeres jóvenes, solas, pobres, sin estudios, racializadas... Sabía muy bien qué tipo de perfil buscaba y era un perfil que no sabe, no puede defenderse", concluía el presentador.