Jesús Cintora no puede ocultar lo que piensa de José Manuel Soto tras lo que le oye decir sobre Julio Iglesias

Pasan los días pero el asunto de Julio Iglesias sigue copando titulares después de que Eldiario.es y Univisión sigan publicando detalles sobre las supuestas agresiones sexuales del cantante a varias trabajadoras. Y paralelamente, son varios amigos los que tratan de defenderle señalando y cuestionando a las víctimas como es el caso de Ramón Arcusa, Ana Obregón o José Manuel Soto. Al oír a este último en 'Malas Lenguas', Jesús Cintora no se ha podido reprimir.
"José Manuel Soto también como Arcusa del Dúo Dinámico en defensa de Julio Iglesias. De esta manera, ya estamos todas", empezaba diciendo el presentador antes de ofrecer las manifestaciones del cantante en defensa de su compañero de profesión.
Y es que José Manuel Soto no ha dudado en sumarse a la defensa a Julio Iglesias señalando al Gobierno de estar detrás. "A #JulioIglesias ya se lo han cargado. No importa q haya sido el artista más universal de nuestro país, quizá sea precisamente por eso, aquí se castiga el éxito y se premia la mediocridad. Han ido a por él por envidia y por cuestiones ideológicas, nunca le perdonaron su apoyo a Aznar en aquella campaña de hace 30 años", empieza diciendo el cantante.
"Han sacado unos vídeos con unas actrices contando unos supuestos abusos y ya ha sido condenado por los mismos q taparon lo de Salazar, Monedero, Errejón, Ábalos etc…", añade José Manuel Soto en su cuenta de "X" tal y como se han hecho eco en el programa de Jesús Cintora.
Asimismo, 'Malas Lenguas' ha recordado cómo José Manuel Soto no tiene reparos en criticar siempre al gobierno de Pedro Sánchez cada vez que puede llegando incluso a pedir que se vaya para su casa. Ahora cruza todos los límites al asegurar que han contratado a actrices para atacar a Julio Iglesias asegurando que han abusado sexualmente de ellas.
"Dar pena es el concepto. Dar pena y sobre todo hay quien puede dar otro tipo de dar otro tipo de cosa, lo vamos a dejar ahí", soltaba Jesús Cintora a modo de zasca y con gestos que dejaban claro lo que piensa del cantante. "Este discurso cuando hay mujeres hablando de agresiones sexuales", apostillaba sin dar crédito. "Escuchas a José Manuel Soto y te dan ganas de decir que es un señoro que dice cuñadeces pero es mucho más grave porque parece que hay gente que es impune y que si eres el rey emérito o Julio Iglesias y da igual que violes a mujeres", terminaba diciendo Chema Garrido.
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.