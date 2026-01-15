María Patiño pone voz a lo que muchos españoles repiten de Ana Obregón tras su defensa de Julio Iglesias

María Patiño ha explotado contra Ana Obregón en la última emisión de 'No somos nadie'. De esta forma, la presentadora se ha sumado al aluvión de críticas a la bióloga por las barbaridades que soltó la noche anterior en el especial de '¡De viernes!' sobre Julio Iglesias.

Telecinco decidió emitir un programa especial tras salir a la luz la denuncia de dos exempleadas del cantante por presuntos delitos de agresión sexual y trata de seres humanos. Al plató de '¡De viernes!' acudieron diversos rostros conocidos cercanos al artista, entre ellos Ana Obregón, cuyas declaraciones en un intento de defender a su amigo levantaron una enorme polvareda en redes sociales.

Lo que más indignó a la audiencia fue cómo llegó a cuestionar el testimonio de las demandantes. "Yo no soy hombre, pero ¿a vosotros os chupan el pito toda la noche y no os salen ampollas?", llegó a decir, dirigiéndose a José Antonio León y Antonio Rossi, colaboradores del programa. Y fue más allá, preguntando por qué no se fueron las extrabajadoras: "¿Estaban esposadas a la cama? ¿Por qué no se fueron?". Unas bochornosas declaraciones contra las que María Patiño no ha dudado en cargar en 'No somos nadie'.

María Patiño pone en su sitio a Ana Obregón

En un primer momento la presentadora dio su opinión en redes sociales, donde reconoció que "es una vergüenza escucharla". Además, escribió un tuit en X que no tardó en volverse viral, acumulando miles de likes: "También fue amiga de Epstein y supongo que jamás fue testigo de su atrocidad. Es más, nunca lo fue. Este tipo de defensas refuerzan a las víctimas".

Es una vergüenza escucharla. https://t.co/sNUwkHAHVS — Maria patiño (@maria_patino) January 14, 2026

Tb fue amiga de Epstein y supongo q jamás fue testigo de su atrocidad. Es más, nunca lo fue. Este tipo de defensas refuerzan a las víctimas https://t.co/Lnjhra4riz — Maria patiño (@maria_patino) January 13, 2026

Pero ha sido en el programa de Ten donde María Patiño se ha explayado largo y tendido contra Ana Obregón. La periodista ha lanzado un demoledor mensaje a la actriz: "Perder a un hijo es muy doloroso, pero que te violen a una hija también lo es". Unas palabras con las que se ha llevado el aplauso de todos los presentes en el pisito. "Muy bien, María", se escuchó decir a Marta Riesco.

Además, María Patiño también ha recordado que la bióloga mantuvo una relación con Jeffrey Epstein. A raíz de esto, se ha vuelto a dirigir directamente a ella: "Estoy segura de que tú nunca fuiste testigo de las atrocidades de Epstein. Escribiste un libro en 2012 en el que decías que era un caballero, pero en el 2008 ya tenía una condena porque inducía a la prostitución… No seas ignorante, porque como tú bien sabes, Epstein lo hacía en su isla, sin testigos". "Me has decepcionado tanto", ha sentenciado la presentadora de 'No somos nadie'.