Wyoming clama lo que creen muchos ante lo visto con Ana Obregón en el 'De Viernes' de Julio Iglesias: "¿Cuánto ha cobrado?"

Las reacciones ante la historia de supuesta explotación, abusos sexuales y agresiones que las trabajadoras de Julio Iglesias han sufrido a lo largo de los años continúan apilándose. Es por eso que el Gran Wyoming ha dedicado gran parte de 'El Intermedio' este miércoles a diseccionar los alegatos a favor de la inocencia del artista más destacados de las últimas horas, entre ellos el de Ana Obregón, que ha echado por tierra la versión de las denunciantes.

"Nunca había oído que una empresa hiciese exámenes de transmisión sexual. ¿Sabe el señor Iglesias por qué nunca lo he oído? No solo es ilegal, sino indignante... Y lo sabes", ha comenzado señalando el conductor de 'El Intermedio' reaccionando a la confesión de una de las empleadas del artista, que asegura que las obligaba a someterse a pruebas de todo tipo.

El Gran Wyoming da sentencia a los que defienden a Julio Iglesias desde la derecha española: "Posicionarse a favor de un supuesto agresor está muy feo, y lo sabes"

Así, el Gran Wyoming ha querido aplaudir de nuevo el paso hacia adelante que han dado las denunciantes. "Es muy admirable la valentía de estas mujeres que han decidido enfrentarse a una figura tan poderosa como Julio Iglesias para cambiar las actitudes y de paso las letras del cantante... Para que la vida no siga igual", ha señalado el presentador haciendo referencia al tema del artista.

"Normalmente este chiste hubiera ido acompañado de la canción de Julio Iglesias pero como no queremos pagarle derechos de autor pues ha perdido la gracia", ha puntualizado entre risas para más tarde detenerse en las principales reacciones del panorama político más allá de la sonada publicación de Isabel Díaz Ayuso defendiendo la inocencia del cantante y cargando contra la "ultraizquierda".

Y el Gran Wyoming no ha podido evitar comparar la respuesta inicial de Feijóo, que invitaba este miércoles en 'El programa de AR' a esperar para ver cómo continúa la investigación, con la de la presidenta madrileña. "Pues ya lo veis, comparado con Isabel Díaz Ayuso Feijóo parece una persona sensata, moderada... Eso sí, no sé cuánto le durará la moderación, porque si Ayuso le tira de las orejas como es su costumbre lo mismo termina dando la próxima rueda de prensa en un karaoke cantando 'De niña a mujer", ha señalado con sorna.

🔴 @DaniMateoAgain demuestra cómo los amigos de Julio Iglesias le defienden a capa y espada pese a las duras acusaciones que han salido a la luz. #elintermedio pic.twitter.com/ReTV8rtSUE — El Intermedio (@El_Intermedio) January 14, 2026

A su vez, han recuperado una felicitación de Ayuso al cantante en su cumpleaños, donde escribía "Eres único" en sus redes sociales dirigiéndose al intérprete. "Ahí tiene bastante razón la presidenta, Julio Iglesias es bastante único, y menos mal. En fin, señores de la derecha española, no se nos pongan mustios, si todavía les quedan un montón de referentes musicales conservadores. Vuelvan a confiar en DJ Pulpo y dejen de lado al cantante pulpo", ha sentenciado el comunicador.

Sobre Ana Obregón: "¿Cuánto ha cobrado?"

"Porque posicionarse a favor de un supuesto agresor está muy feo, y lo sabes", ha añadido entre aplausos para por fin detenerse en una de las defensoras más acérrimas del artista en televisión. "Pero si alguien está defendiendo con uñas y dientes, y sobre todo, con su título de biología, el honor de Julio Iglesias, esa es Ana Obregón", ha anunciado Dani Mateo antes de repasar sus principales intervenciones de las últimas horas.

"Es amiga íntima del cantante, con el que convivió dos años y que desde que ha saltado este escándalo ha sacado una nueva serie: Ana y los 7 argumentos para defender a un acusado de agresión sexual", ha bromeado el compañero del Gran Wyoming, dando paso al alegato de la televisiva en 'Y ahora Sonsoles'. "Julio jamás ha tratado mal al servicio, yo he estado mañana, tarde y noche en su casa. Decís que tenéis pruebas... ¿Me puedes decir qué pruebas son a parte de lo que ellas cuentan? Ya que habéis investigado tanto algo tendréis. ¿Cuánto han cobrado estas chicas?", sentenció la presentadora en el espacio de Antena 3.

"Pues sí... ¿Cuánto ha cobrado ella? Pues sí, mañana, tarde y noche estaba Ana Obregón allí y el 'Dúo Dinámico' también y también estaba Peñafiel... Pero bueno, esto parece la casa de Tócame Roque", ha apuntado entre risas el conductor de La Sexta. "Parece que las puertas de la casa de este señor estaban siempre abiertas como su bragueta, de par en par. Dime que hay capítulo 2 de esta escalofriante serie de Ana Obregón", añadía el comunicador.

Pero lo que ha dejado sin palabras a ambos rostros de 'El Intermedio' ha sido su salida de tono en el especial de 'De viernes' emitido este martes con motivo de la noticia. "¿Estabas esposada? ¿Te habían puesto unas esposas? ¿Te habían clavado en la cama? ¿Por qué no te has ido? Yo no soy hombre pero, a vosotros os chupan el pito toda la noche y no os salen ampollas o algo?", preguntaba la televisiva en el plató de Telecinco.

"Hombre si te la chupa un gato...", ha aseverado el Gran Wyoming desatando las risas en plató y dejando a Dani Mateo sin saber qué responder. "Esto que acabamos de ver no quiere decir que Ana Obregón no esté preocupada por la situación de las mujeres que han denunciado estas agresiones, lo que pasa es que está más preocupada por la situación del pito de Julio", terminaba señalando el colaborador.