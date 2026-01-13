El Gran Wyoming remata el hachazo del día a Ayuso tras lo que dice de Julio Iglesias: "Para que le quede claro"

El Gran Wyoming ha arrancado 'El Intermedio' este martes haciéndose eco de uno de los titulares más sonados de la semana: la denuncia contra Julio Iglesias por supuesta agresión sexual y trata. Así, el presentador se ha hecho eco de los testimonios de las empleadas del artista, que relatan abusos sexuales, violencia y humillaciones entre otros episodios de explotación.

"Cómo ha arrancado el 2026... Primero Donald Trump invade Venezuela, ahora Julio Iglesias es denunciado por agresión sexual... A ver, son dos temas muy diferentes, pero al final todo se reduce a lo mismo: hombres que se apropian sin consentimiento de lo que les apetece", ha comenzado subrayando el rostro de La Sexta.

Así, el Gran Wyoming y su equipo repasaban algunos de los testimonios que El Diario.es y Univision han publicado, en concreto los de dos mujeres: la que fue su fisioterapeuta y su empleada del hogar. "Bueno, suena terrorífico. Si se confirman estas gravísimas acusaciones quedará demostrado que Julio Iglesias ni es un truhan ni es un señor, ni siquiera algo bohemio en el amor como dice la canción", ha señalado el presentador.

"Sería más bien un agresor sexual y un explotador que ha usado a las mujeres como objetos durante su vida, pensando que jamás iba a tener consecuencias. Pero claro, esa canción no sería bailable", ha sentenciado el comunicador tras repasar una muestra del gran número de pruebas y documentación recogidos en el reportaje contra el artista, en el que se denuncia el "acoso y terror" que las trabajadoras de sus mansiones sufrían.

Así, 'El Intermedio' también se ha hecho eco de la respuesta directa de la derecha española ante las acusaciones contra el artista. "No puedo juzgar esas denuncias pero lo que si juzgo es el interés de este gobierno en provocar que eso sea el gran debate público para que no se hable de la corrupción del hermano y la mujer de Pedro Sánchez", ha espetado Sanitago Abascal este martes.

"¡Claro que sí!, cómo no. Todo lo que pasa en el mundo es para tapar la corrupción de Sánchez, lo de Groenlandia, para tapar la corrupción de Sánchez. La epidemia de gripe, para tapar la corrupción de Sánchez... El aumento de la población de jabalíes ¡Para tapar la corrupción de Sánchez!", ha señalado con sorna el Gran Wyoming, que tampoco ha dudado en cargar contra Isabel Díaz Ayuso.

"Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", publicaba la presidenta de la Comunidad de Madrid en su perfil de X tras conocerse las acusaciones contra el artista. Una declaración de intenciones que el rostro de La Sexta ha echado por tierra.

Así, el Gran Wyoming abordaba directamente la reflexión de la líder del Partido Popular en Madrid con sorna. "Hombre por favor... Cómo vamos a desprestigiar al cantante más universal defendiendo a las mujeres de las que supuestamente ha abusado... ¡Pues claro que no! Mejor hablemos de Irán, que allí sus discos no se escuchan tanto" ha propuesto el rostro de La Sexta.

"Este tweet demuestra que Ayuso podría ser la nueva corista de Julio Iglesias, porque haga lo que haga siempre parece dispuesta a acompañarle siempre con las palmas", ha terminado señalando en lo que parecía su último ataque contra la presidenta madrileña para dar paso a la entrevista de Andrea Ropero a Ignacio Escolar para analizar las acusaciones hacia el artista.

Ha sido entonces cuando ha vuelto a la carga contra Ayuso para finiquitar el repaso de la polémica en 'El Intermedio'. "Esto nos ha demostrado que, como sus discos, él también tenía una cara B. Y también decir que la ultraizquierda que justifica las violaciones... Las violaciones, señora, están mal en Irán, en España y en una mansión de las Bahamas, para que le quede claro", ha terminado sentenciando el comunicador entre aplausos.