Dani Mateo sustituye al Gran Wyoming en 'El Intermedio' y dice lo que muchos creen sobre lo de Venezuela

El primer programa de 'El Intermedio' de 2026 ha arrancado con sorpresa. Dani Mateo se ponía al frente del formato ante la ausencia inesperada de El Gran Wyoming, quien ha decidido alargar sus vacaciones navideñas, como así ha explicado, con sentido del humor, su sustituto: "Ha decidido que casi tres semanas son pocas para él, así que va a alargarlas un día más, de momento…".

Tras dar las pertinentes explicaciones sobre la baja del presentador titular, Dani Mateo ha lanzado una reflexión sobre cómo ha comenzado el 2026 a raíz de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y la invasión de Venezuela por Donald Trump. Según él, parece que ha comenzado no un nuevo año, sino "un nuevo mundo". "La verdad, todo lo que ha sucedido en los últimos días a mí me tiene muy perplejo", reconoce, ya que, antes, cuando alguien quería robar petróleo a un país, "tenía que inventarse unas movidas, unas armas de destrucción masivas…". De esta forma hacía referencia a las palabras de Aznar para justificar la invasión de Irak.

Recordando la mítica foto del 'Trío de las Azores' de George Bush, José María Aznar y Tony Blair, el humorista recuerda cómo el presidente norteamericano "lio a dos o tres presidentes pardillos para que se unieran a tu bando. Porque encima los pardillos (Aznar y Blair), se creían amigos tuyos (de Bush) y empezaban a tomarse confianzas". Sin embargo, ahora "la cosa ha cambiado. Hemos entrado en un nuevo mundo en el que todo eso sobra".

El consejo de Dani Mateo de cara al año nuevo

"Ahora, si quieres robar petróleo, pues lo robas y punto. Traspasas con tu ejército las fronteras de un país soberano, sueltas unas cuantas bombas, secuestras al presidente del país en cuestión y p'lante", asegura el también presentador de 'Zapeando', quien añade que "no hace falta ni cambiar el régimen, con cambiar de encargado ya es suficiente". En su opinión, "si eres un matón, este método tiene muchas ventajas".

Pese a todo, "para los que aun creemos que el mundo es un lugar en el que hay reglas, que los pueblos tienen derecho a su soberanía y que, en general, robar no estaría bien, este mundo que acabamos de estrenar es un desastre". Por ello, Dani Mateo se atreve a dar un consejo a la audiencia: "Si os habéis hecho muchos propósitos de nuevo año… olvidadlos. Todos. Ni gimnasio, ni dejar de fumar, ni comer sano… el único propósito de 2026 que nos podemos permitir los seres humanos es llegar a fin de año con vida", sentencia.