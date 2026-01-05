Susanna Griso deja a todos en shock al destapar la fijación de Nicolás Maduro con 'Espejo Público': "Se mofaba"

La semana ha arrancado con el foco informativo fijado en la detención de Nicolás Maduro tras el bombardeo a Venezuela orquestado por Donald Trump. Sin embargo, Susanna Griso ha sorprendido al alejarse de la actualidad desvelando la fijación que el antiguo presidente venezonalo tenía en 'Espejo Público' y en ella misma, compartiendo algunos de los mensajes que le llegaron del mandatario.

El matinal de Antena 3 se centraba este lunes en analizar los próximos pasos de Estados Unidos en el país sudamericano tras capturar al presidente en Caracas y trasladarlo a Nueva York para ser juzgado por varios delitos de narcoterrorismo. Así, la presentadora de Antena 3 se salía de la escaleta durante unos minutos para desvelar su inesperada conexión personal con el detenido.

Susanna Griso confiesa haber estado en el punto de mira de Nicolás Maduro por lo que decía de Venezuela en 'Espejo Público'

"Maduro nos veía habitualmente y me hacía llegar mensajes a través de personas interpuestas", desvelaba Susanna Griso ante los colaboradores de su mesa política, asegurando que Nicolás Maduro solía arremeter contra sus intervenciones sobre Venezuela en el programa. "Se reía y se mofaba de mí", ha llegado a explicar la periodista, recordando cómo le trasladaban sus quejas sobre las informaciones del país.

"Me decían: 'A Maduro no le ha gustado lo que has dicho o lo que has comentado en el programa", ha asegurado la conductora de 'Espejo Público', recordando la sorpresa que le generó conocer que el presidente de Venezuela seguía de cerca el espacio de Antena 3. "Yo decía: 'Pero este hombre, ¿qué hace siempre viéndonos?", ha señalado con sorna la presentadora.

Cabe recordar que Nicolás Maduro vivió numerosos roces con el espacio conducido por Susanna Griso en 2017, llegando a asegurar que el matinal de Antena 3 estaba "obsesionado" con su gobierno y con la actualidad de Venezuela. Un dardo al que la comunicadora no dudó en responder en su día recriminándole las víctimas de su gobierno.

"Siento decirle, señor Maduro, que la historia no le absolverá", le respondió desde 'Espejo Público' haciendo referencia a las muertes ocasionadas en el país a manos de la policía durante unas revueltas sociales en Caracas. Un ejemplo de represión gubernamental y violencia que se tradujo en más de 160 personas fallecidas en el período de manifestaciones de abril a agosto de 2017.