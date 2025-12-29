El periodista Nando Escribano comunica el problema de salud que le ha apartado de 'Espejo Público'

Nando Escribano, uno de los rostros habituales de 'Espejo Público' ha tenido que dejar su puesto en el programa de Antena 3 tras llevar varios días ingresado en el hospital. El que fuera presentador de 'Cazamariposas' ha querido compartir con sus seguidores su estado de salud y que le ha sucedido.

Tal y como ha explicado él mismo, Nando Escribano tuvo que acudir a urgencias tras la Nochebuena debido a los fuertes dolores de cabeza que tenía. Lo que parecía una simple migraña ha terminado por llevarle a estar ingresado durante unos días en plenas navidades.

"El 24 empezó una migraña que me fue a más hasta convertirse en el peor dolor que he sentido", empezó explicando a través de los storys de Instagram el colaborador de 'Espejo Público'. Un dolor que fue a más y que derivó además en vómitos sin parar.

Por ello, Nando Escribano optó por ir a urgencias y ya en el hospital los médicos le hicieron "dos TAC craneales" y varias "resonancias" para tratar de saber qué le ocurría realmente. Y los resultados de las mismas confirmaron que lo que tenía era una "fuga de líquido cefalorraquídeo" y lo que le provocó ese "dolor insoportable" en la cabeza.

No obstante, el presentador sigue ingresado en el hospital donde tendrá que permanecer aún unos días para que le sigan haciendo más pruebas. "A la espera de más pruebas me esperan algunos días por aquí en horizontal, inmóvil y alejado del trabajo", confiesa Escribano.

Tras ello, Nando Escribano muestra su pesar porque debido a este problema de salud ha tenido que cancelar "un viaje que tenía y esperaba con ilusión". "Pero que todo sea eso", añade esperando aliviado que todo haya quedado en un susto y en unos días pueda volver a casa.