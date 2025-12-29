Susanna Griso, 56 años, anticipa su decisión de retirarse de la televisión temporalmente: "Hay que saber parar"

Susanna Griso es una de las presentadoras más veteranas de la televisión. Desde hace casi dos décadas, conduce el magacín matinal de Antena 3 'Espejo Público', pero antes de recaer en las mañanas, ya era uno de los emblemas de la cadena. Y es que, a sus 56 años, lleva desde los 16 trabajando.

Por eso no es de extrañar que la periodista catalana ya piense en su retiro, aunque sea temporal, de la pequeña pantalla. Actualmente, Susanna Griso se encuentra disfrutando junto a su familia de unas merecidas vacaciones navideñas pero, en enero, volverá con las pilas cargadas a ponerse al frente de las mañanas de Antena 3.

Entre sus planes navideños ha estado acudir al concierto que Manuel Carrasco concedió hace unos días en el Festival Starlite de Madrid. Allí dio una entrevista a Europa Press comunicando su idea de tomarse un respiro, aunque no dijo cuándo: "Siempre he soñado con un año sabático. Caerá, en algún momento caerá". Acto seguido, justificó su decisión: "Llevo trabajando desde los 16 años y creo que es buenísimo".

Susanna Griso: "En esta vida hay que saber parar"

Además, Susanna Griso dejó claro que no es una decisión tomada a la ligera, sino que lleva un tiempo dándole vueltas: "Creo que en esta vida hay que saber parar. Sobre todo los que nos dedicamos a esto, los que estamos un poco de cara al escaparate necesitamos en un momento dado reposar y cargar pilas".

Cuando lo haga, tiene claro a qué dedicará su tiempo libre: "Siempre he querido mejorar mi francés, viajar, tener tiempo, no madrugar". Y no es de extrañar que diga esto, ya que conducir un programa matutino exige pegarse grandes madrugones y, por ende, acostarse muy temprano.

Eso sí, en ningún caso esa retirada sería inminente, sino en un futuro lejano: "No estoy diciendo que me lo coja el año que viene, que ahora parece que estoy yo anticipando… Ojalá me llegue el momento, pero vamos, sí me gustaría hacerlo", sentencia. Por el momento, lo que sí planea en un futuro inmediato es su boda, y es que Susanna Griso se casará este próximo verano con su novio, Luis Enríquez.

La presentadora ya prepara su boda con Luis Enríquez

"Lo primero es la boda. Vamos a empezar por ahí. El 2025 ha sido un año maravilloso, no tengo queja. Y 2026 va a ser un año de celebración", confiesa, muy ilusionada. Sobre su enlace, la periodista reconoce que "ya no quedan secretos, soy un libro abierto, de verdad. ¡Qué pereza! Si es que he contado todo, si de verdad que no tengo ya secretos, si es que soy cansina, si es que ya la gente no va a venir a la boda de puro cansancio, aunque de momento no me ha fallado nadie y he superado mi límite".

En concreto, será el 25 de julio de 2026 cuando la pareja se dé el 'sí, quiero'. Según ha contado ella misma, el enlace será en la Costa Brava y los padrinos serán los hijos de cada uno. Además, desveló que entre los invitados habrá algunos compañeros de la televisión, donde lleva toda su vida trabajando. Todos ellos, disfrutarán de un cóctel de pie, ya que ha decidido eliminar las mesas: "Va a ser una cosa bastante informal", asegura.