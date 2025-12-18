Susanna Griso se despacha sobre las palabras de Rosalía del feminismo con dos términos, pero qué dos

Este jueves, 18 de diciembre, Susanna Griso ha criticado duramente a Rosalía en 'Espejo Público', tras unas declaraciones de la cantante por las que está dando mucho de qué hablar. Era Nando Escribano, colaborador del matinal de Antena 3, el encargado de abrir un debate: "Os planteo una pregunta en casa: ¿Te consideras feminista?".

"Es una pregunta normal pero si eres Rosalía y estás en un medio de comunicación te pude ocasionar algún que otro problema", introducía el tema el periodista. Acto seguido, el programa ofrecías las declaraciones de la artista, quien aseguró en una entrevista que "me rodeo de ideas feministas. No me considero moralmente lo suficientemente perfecta como para considerarme dentro de un 'ismo', pero sí me inspiran y me rodeo de ideas feministas".

Susanna Griso preguntaba a sus colaboradores qué les parecían estas palabras de Rosalía. "Me parece bochornoso por parte de mujeres, y de hombres también, en tono muy paternalista, condenando a una mujer porque no se ha expresado en los términos concretos a los que ellos les apetecía porque Rosalía no ha hecho una enmienda a la totalidad, no ha dicho que el feminismo sea una idea fallida. Ha dicho que ella no se considera suficientemente perfecta. Es una teoría política completa y es muy abarcante… Que alguien no esté de acuerdo parcialmente", opinaba una de las tertulianas.

Susanna Griso critica a Rosalía y hace un alegato sobre el feminismo: "Denota ignorancia"

Sin embargo, la presentadora no estaba de acuerdo con su compañera, y no dudaba en mojarse en la polémica. "Lo que pasa es que yo creo que en este caso, perdóname, lo que denota es cierta ignorancia porque da a entender que el feminismo es un antónimo del machismo y, para nada. Es decir, el feminismo lo que defiende es la igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, no me puedo creer que Rosalía no esté por la igualdad entre hombres y mujeres", criticaba Susanna Griso.

Cuando otra de las colaboradoras defendía que la cantante no tenía por qué hablar de feminismo, la comunicadora interrumpió su intervención para volver a cargar contra la catalana: "Pero, de verdad, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que, precisamente, Rosalía desde la posición que ella tiene, en su atalaya, está obligada a hacer cierta pedagogía con la palabra feminista".

"Porque insisto hasta hace muchos años a las mujeres se les preguntaba si eran feministas y por vergüenza porque les parecía que esto era de ser feminazi decían que no. Y hay que contar que el feminismo es algo que debemos defender hombres y mujeres porque lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres", sentenciaba Susanna Griso.