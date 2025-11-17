Jordi Évole da sentencia a lo de Rosalía en el programa de Jimmy Fallon en EEUU con esta frase rotundísima

El fenómeno de Rosalía tras la publicación de "Lux", su último álbum, ha vuelto a cruzar nuestras fronteras con la visita de la cantante a 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', el programa estrella de la televisión estadounidense. Y tras ver como la catalana se movió como pez en el agua, Jordi Évole no ha dudado en pronunciarse.

Y es que al igual que ya hiciera en 'La Revuelta' de David Broncano, Rosalía se mostró como si estuviera en casa y dejó a todos impresionados con su naturalidad, su desparpajo y deslumbró con su actuación cantando "La perla", uno de los temas de los que más se está hablando del nuevo disco.

Más información Jordi Évole recomienda ver esta película del franquismo tras lo que le ha pasado con dos jóvenes en el aeropuerto

Tras repasar junto a Jimmy Fallon de algunas reseñas y críticas que han lanzado a su nuevo trabajo discográfico, Rosalía no dudó en enseñar al presentador y cómico a tocar las palmas y también algunos ejercicios de técnica vocal antes de cantar "La Perla". Y esa actitud ha sido la que ha llevado a Jordi Évole a volver a mostrarse fan de la catalana.

ROSALÍA teaches Jimmy her vocal exercises before singing a verse of “La Perla” with him 🤍 #ROSALÍAOnFallon #FallonTonight pic.twitter.com/yGTv3Wq4Cu — The Tonight Show (@FallonTonight) November 17, 2025

Hace una semana, Jordi Évole ya destacó el gran hacer de Rosalía tras su paso por 'La Revuelta' al retuitear el mensaje del periodista Juanma Lamet, que hizo una lectura muy potente para explicar el porqué de la transversalidad de la catalana. Y ahora ha vuelto a hacerlo.

"Y encima va de invitada a los programas y los acaba haciendo ella. Esta vez con Jimmy Fallon", ha recalcado Jordi Évole con rotundidad, dejando claro que Rosalía es capaz de ir a un programa y hacerlo como si fuera suyo. Y es que eso fue algo que le dijo el propio Broncano en su programa. "Te estaba viendo desde abajo y estaba diciendo: 'Madre mía si presentase el programa Rosalía estaría mucho mejor'", le comentó.