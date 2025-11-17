'El Programa de Ana Rosa' pone sobre la mesa el trastorno que sufre Rosalía: "Millones de personas lo viven en silencio"

'El programa de Ana Rosa' ha tratado la aparición estelar de Rosalía en el programa de Jimmy Fallon, el icónico show de la televisión estadounidense en el que la artista catalana ha arrasado como ya hizo la semana pasada en 'La Revuelta' de David Broncano en La 1 de TVE.

Y, a colación, se ha debatido sobre el trastorno que la propia cantante ha hecho público para visibilizar su diagnóstico y ayudar a desterrar estigmas muy extendidos. Rosalía asegura que tiene TDAH, lo que afecta a su atención y memoria.

"Un destello íntimo de Rosalía abre un melón que muchos esquivan. Ha dicho que su cabeza se desenchufa. Está poniendo nombre a lo que millones de personas viven en silencio", ha introducido Jano Mecha, copresentador de 'El programa de Ana Rosa'.

El TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) lo han reconocido también figuras conocidas como Reynolds, Carrey, Simon Biles o Watson. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) afecta a 85 millones de personas en el mundo.

Al hilo, 'El programa de Ana Rosa' ha contactado con Manuel Antonio Fernández, neuropediatra, para dar unas cuantas claves al respecto de los pacientes que sufren TDAH: "Falla el control de la atención, nos puede costar focalizarnos en un punto concreto, nos puede costar procesar la información a una velocidad adecuada y nos puede costar mantenernos focalizados el tiempo suficiente como para acabar una actividad".

El especialista ha hablado de la impaciencia, las prisas o la ansiedad anticipatoria que provoca este trastorno y que, en el caso concreto de Rosalía, la fama y el estrés lo agravan. "Bajo la presión mediática, los síntomas se intensifican", ha indicado Fernández en el programa matinal de Telecinco.