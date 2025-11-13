Lo de Rosalía en 'La Revuelta' llega al Congreso, ante el futuro incierto de TVE si llega a gobernar el PP

La visita de Rosalía a 'La Revuelta' de David Broncano fue todo un éxito de audiencia. Es más, la cantante otorgó al programa de La 1 su máximo histórico con un 20,4% de share y más de 2,7 millones de espectadores de media. Uno de los que no se lo perdió fue Gabrial Rufián, que este miércoles no dudó en sacarlo a relucir durante la sesión de control al gobierno en el Congreso.

Así, el portavoz de ERC no dudó en utilizar uno de sus turnos de palabra para hablar de TVE y de las críticas que está recibiendo por parte de la derecha y la ultraderecha ante las buenas audiencias que está cosechando con sus programas de actualidad.

Y es que Gabriel Rufián se dirigió directamente a Alberto Núñez Feijóo para dejar caer lo que hará el PP cuando llegue al gobierno y como sería posiblemente difícil ver a Rosalía. "Cada vez que entran al Gobierno lo que hacen con TVE, directamente no se puede ver. Cambiaría a Pepa Bueno por Bertín Osborne. A Broncano no sé por Vito Quiles y dejaría de aparecer Rosalía para, no sé, Bertín Osborne o José Manuel Soto, toda esta gente", espetó el político catalán.

Y Feijóo no dudó en responder a Gabriel Rufián interrumpiendo su discurso para dejarle claro que Rosalía no sería vetada ni censurada. "Rosalía sí", soltó el líder del PP mostrándose así fan de la cantante. "Me gusta que le guste Rosalía", reaccionaba el portavoz de ERC.

"Más allá de financiar propagandistas como hacen en Telemadrid, usted ha dicho hoy algo que me parece que es grave", sentenció Gabriel Rufián en su turno de palabra tras cuestionar como el PP cada vez que puede convierte los medios públicos en sus chiringuitos y en lugares para manipular.