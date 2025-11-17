'El programa de AR' da la última hora del caso Encarnita Polo con un giro comprometedor en la investigación

'El programa de Ana Rosa' ha abordado los misterios en torno a la muerte violenta de Encarnita Polo, a los 86 años de edad, que ha conmocionado a media España. Hasta ahora, se sabe que el supuesto asesino, de 66 años, asesinó a la actriz y cantante mediante estrangulamiento, que llevaba pocos días en la residencia (tres concretamente) y que estaba pendiente de evaluación por sus "problemas mentales".

Sin embargo, hay muchos enigmas sobre el caso que ponen en el disparadero a la residencia de Ávila en la que sucedieron los hechos; planteándose si ha habido algún tipo de negligencia o sí la familia del presunto agresor ocultó información sobre su historial clínico a los responsables de la misma. Aquí es donde reside la clave.

Y en mitad de la cobertura, Jorge Luque, reportero veterano de 'El programa de Ana Rosa', ha intervenido en directo con una información importante y delicada a partes iguales. "Tenemos nueva información lo que ha ocurrido desgraciadamente con la única folclórica que nos quedaba, Encarnita Polo", ha advertido el periodista.

"Estaban los dos, ella y su agresor, en el mismo módulo. No se escapó él del área de psiquiatría (como se ha dicho). Por eso, él pudo salir perfectamente de la habitación y entrar en la de Encarnita. Es el llamado módulo de demencia", ha indicado Luque. Es decir, el supuesto asesino no se encontraba vigilado en un módulo especial de psiquiatría, de ahí la facilidad para acceder al cuarto de la asesinada.

"Esto lo que quiere decir ahora es que la policía tiene que hacer mucho trabajo. Ahora, está custodiando al agresor en el hospital y, cuando esté en condiciones, declarará", ha proseguido el comunicador en 'El programa de Ana Rosa', avanzando los próximos pasos en la investigación: "La policía tendrá que averiguar si fue la familia la que ocultó a esta residencia los informes psiquiátricos y las enfermedades mentales que padecía el agresor o si el error está en la residencia que lo ha metido en un módulo con personas que no tienen problemas psiquiátricos".

A la espera de que todo ello se dilucide por parte de las autoridades competentes, lo que queda a las claras, según el magacín matinal de Telecinco, es que este individuo que presuntamente ha quitado la vida a Encarnita Polo debía estar en un centro psiquiátrico y no en el módulo en el que realmente se situaba.

"Esto pone de manifiesto que muchas residencias se quejan de no tener acceso directo a los historiales médicos de los residentes y que tienen que fiarse de lo que les dicen las familias. También demuestra que existen muy pocas plazas para personas mayores con enfermedades psiquiátricas", ha rematado Jorge Luque en su crónica en 'El programa de Ana Rosa'.