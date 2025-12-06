Susanna Griso, ante las audiencias "convulsas" por el tirón de Javier Ruiz en TVE: "Todo se acaba recolocando"

Este otoño de 2025, las mañanas de la televisión viven una reconfiguración clara de fuerzas: 'Mañaneros 360', en la pública TVE, ha irrumpido con fuerza con cifras como un 16,9 % de cuota y cerca de 475.000 espectadores en su mejor marca reciente, relegando a la competencia en su franja. Mientras tanto, el espacio de Susanna Griso, 'Espejo Público', se mantiene con dificultades para recuperar galones: en días recientes rondó el 11-12 % de cuota, en un contexto de presión creciente por parte de nuevos formatos y cambios en los hábitos de audiencia. En medio de este pulso matinal, los magacines parecen redefinir sus roles: ya no bastan nombres consolidados, exige adaptabilidad.

Para Susanna Griso, esa realidad del share es parte del escenario en el que se mueve y nos lo asume con pragmatismo. En su viaje a Gran Canaria para asistir al “atresplayer Day”, este portal ha podido hablar con ella y su primera reacción ha sido de alivio y reencuentro con compañeros: “Con muchas ganas de estar con los compañeros … es una excusa perfecta para ver a los amigos más que compañeros”. La jornada la redondeó con una escapada a Maspalomas; un pequeño respiro playero antes de regresar al fragor informativo.

El final del primer cuatrimestre le deja una sensación de tempestad constante: “Ha sido un año muy convulso, complicadísimo”, nos comenta. Con la vista puesta en 2026, anticipa un calendario cargado: “Vamos a tres —mínimo— procesos electorales, ya veremos si acaban siendo cuatro o cinco… vamos a estar al pie del cañón”. Judicialidad, actualidad, decisiones políticas… y todo, según ella, “en la mañana”. Esa vorágine laboral convive ahora con planes personales: una boda próxima, aunque ella nos reconoce delegar muchos preparativos y la posibilidad de una luna de miel que, por el momento, queda en el aire.

Susanna Griso, bienvenida a Gran Canaria. ¿Cómo estás viviendo este atresplayer Day?

SUSANNA - Con muchas ganas de estar con los compañeros, de ver ahora a Roberto, que esta mañana hemos coincidido en el gimnasio todos. Es una excusa perfecta para ver a los amigos más que compañeros y para hacer una escapadita que he hecho esta mañana a Maspalomas para bañarme lo justo hasta las rodillas.

Se acaba el primer cuatrimestre del curso. ¿Qué balance haces de esta nueva etapa?

SUSANNA - Ha sido un año muy convulso, complicadísimo. La sensación que tengo es que todavía van a pasar muchísimas más cosas en el año 2026. Vamos a tres mínimos procesos electorales, ya veremos si acaban siendo cuatro o cinco, entre ellos las elecciones generales y eso nos va a obligar a estar al pie del cañón porque la sensación que tengo yo es que ahora todo pasa en la mañana. La mañana es cuando conocemos los fallos judiciales, cuando vemos declarar a Koldo y Ábalos, cuando entra en la cárcel... Una mañana, ahora más que nunca, es donde se cuece todo.

Eso te pilla, además, preparando una boda. ¿Cómo lo llevas?

SUSANNA - Poco a poco, trabajo no me da, porque allí he delegado, tengo buenos amigos, se encargan ellos y yo prácticamente no estoy haciendo nada.

¿Crees que te va a tocar adelanto electoral con estos preparativos también?

SUSANNA - Pues yo no descarto, yo no descarto el adelanto electoral. Es muy difícil saber que está en la cabeza del presidente y el botón rojo lo tiene él, pero no me parecería extraño. Es un adelanto en primavera, después de los franceses autonómicos. Tenemos que estar todos en alerta por si acaso. Todo preelectoral.

El otro día lo hablábamos con Ana Rosa y es un poco lo que decías de que está siendo una etapa muy convulsa en cuanto a audiencias y competencia. Estamos viendo también el despegue de 'Mañaneros', ¿Cómo vivís esta competencia?

SUSANNA - Tanto Ana Rosa como yo llevamos tanto tiempo en esto, en las mañanas, 20 años en mi caso. Ella he perdido la cuenta porque ha tenido un año que ha estado fuera, pero vamos, entiendo que está a la par y eso te permite poner las luces largas porque sabes que hay momentos de convulsión y el actual lo es, pero luego todo se acaba recolocando.

¿Vas a tener tiempo para luna de miel o no te lo planteas? Porque los dos trabajáis mucho.

SUSANNA - Me tendré que ir de vacaciones. La verdad es que no creo que podamos irnos mucho de luna de miel, porque está habiendo mucho gasto, pero bueno, ya se verá. Si no lo hacemos este año será en otro momento, no hay problema.