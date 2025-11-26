Mariano Rajoy se planta ante Susanna Griso tras esta pregunta en 'Espejo Público': "Si lo sé, no vengo"

Mariano Rajoy ha acudido al plató de 'Espejo Público' este miércoles, 26 de noviembre, para "tomarse un café" con la periodista Susanna Griso, hablar de la actualidad política y judicial (como la condena al Fiscal General del Estado) y para hacer promoción de su libro 'El arte de gobernar'.

Al final de la entrevista, la presentadora de las mañanas de Antena 3 ha querido someter al expresidente del Gobierno a un reto con ayuda de Lorena García. "Dice que no hay que insultar y que hay que ser elegante en las formas", le ha planteado la copresentadora, que quería poner a prueba esa premisa del exdirigente popular.

De modo que le ha propuesto definir con una sola palabra a varios líderes políticos. En primer lugar, a Yolanda Díaz. "Menos mal que no le hicieron caso los españoles en salir a defender la democracia", ha respondido inicialmente. Y presionado para que fuese una definición y no un comentario, se ha limitado a decir que "definida en 0 palabras". Es decir, no ha entrado por el aro.

Menos dubitativo y evasivo se ha mostrado con Santiago Abascal, al que ha tildado de "extremista", o con Isabel Díaz Ayuso, que ha calificado como "estupenda". A continuación, sobre Pedro Sánchez, Mariano Rajoy ha preferido salirse por la tangente: "No quiero tener más enemigos de los que ya tengo".

"Bueno, presidente, pero diga una palabra o una frase", le ha insistido Susanna Griso al ver que estaba ninguneando esa sección que se le había preparado. "Coño, yo no soy un fenómeno para poner una frase, dos o lo que sea", se ha revuelto el gallego. Finalmente, ante la presión, ha verbalizado la palabra "disuelve". "Cuando te preguntan, también tienes que contestar un poco lo que te conviene. No entremos en detalles", ha enfatizado, evidenciando que se encontraba un tanto incómodo.

Por último, de Aitor Esteban, el líder del PNV, no ha querido decir nada, y de Alberto Núñez Feijóo no ha dudado en pronunciar la palabra "presidente". En ese caso lo tenía más sencillo. "Bueno, he cumplido bastante bien eh. Alguna licencia me tenía que tomar", ha añadido Mariano Rajoy en su descargo.

"Pues ahora queda lo más difícil", le ha replicado Susanna Griso. "Joder, pues si lo sé, no vengo", ha soltado él a bocajarro y con cierta retranca. En realidad, quedaba "la pregunta del becario": "Si hoy se estrenase de nuevo en la Moncloa, ¿qué error no volvería a cometer?".

Otra cuestión que le ha pillado con el pie cambiado a tenor de sus caras. "No lo sé, creo que en lo fundamental, que fue la crisis económica o la aplicación del artículo 155, hubiera hecho exactamente lo mismo. Quizás ocuparme poco de la comunicación. Le hubiera dedicado más tiempo a esto de la prensa. No hacerlo es un error", ha admitido.