Luis Rubiales se planta ante Susanna Griso por lo que ha aireado 'Espejo Público': "Eso es falso"

Luis Rubiales ha acudido este martes a 'Espejo Público' para continuar con la promoción de su primer libro 'Matar a Rubiales' y ha terminado viviendo una incómoda escena con Susanna Griso. Los colaboradores del espacio de Antena 3 no han tardado en recriminar su actitud tras el beso no consentido a Jenni Hermoso y finalmente el ex presidente de la Federación ha terminado plantándose contra la información mostrada en el programa.

Nada más arrancar su visita, Cristóbal Soria no tardaba en afear que el antiguo cabeza de la Real Federación Española de Fútbol continuase "poniéndose de perfil" ante lo que se ha considerado una agresión sexual en su condena. "Ella se ha sentido ofendida y tú sigues sin llamarla dos años y medio después", le ha espetado el colaborador de 'Espejo Público' mientras este trataba de contestar.

Luis Rubiales paraliza 'Espejo Público' por la información que dan sobre su vida en Punta Cana

Así, Luis Rubiales ha recordado que la condena no es firme y que su gesto con Jenni Hermoso durante la victoria en el Mundial fue "sin intención sexual". Sin embargo, Gema López ha desoído el recado del invitado de interpretar el beso bajo ese contexto de celebración recordándole con gesto serio que se trata de un delito y no de un "incidente" tal y como marca la sentencia, pese a que esta haya sido recurrida por su equipo legal.

Susanna Griso y Luis Rubiales en 'Espejo Público'

"Para la mayoría, tus actitudes y tu falta de respeto son tu peor enemigo", ha sentenciado la colaboradora después de que el ex futbolista achacase dicho episodio a un "acto impulsivo". Aún así, el momento de mayor tensión llegó durante el visionado de una de las piezas que 'Espejo Público' había preparado para Luis Rubiales.

Mientras desde el programa aseguraban que el antiguo presidente de la Federación había residido en una mansión de más de 1.000 euros la noche durante su tiempo en Punta Cana, el entrevistado no tardó en impugnar la información pese a que su micrófono estaba cerrado. "Eso es falso", ha espetado Rubiales en pantalla dividida mientras observaban la pieza del programa, obligando a Susanna Griso a intervenir después.

"Quería aclarar algo de lo que se había dicho en el vídeo con lo que no está de acuerdo con su tren de vida en República Dominicana", ha aclarado la presentadora del magacín de Antena 3 antes de que Luis Rubiales tomase la palabra. "Es falso que viviera en una mansión de lujo, todo eso se publicó. Yo vivía en un apartamento de 60 metros cuadrados compartido con un compañero, Diego", ha explicado el de Granada.

"Se han hecho investigaciones sobre todo lo que se publicó en todas las cadenas, es algo que corrió como la pólvora, que tenía una mansión, propiedades en Arabia Saudí, también terrenos en Cabo Verde, que tenía hasta un equipo de béisbol...", ha insistido el invitado de este martes ante los colaboradores y la audiencia. "Todo eso lo desmiente", subrayaba la presentadora.

"No lo desmiento yo, lo ha desmentido la Agencia Tributaria que ha hecho un informe pero eso no sale en los medios de comunicación", le ha contestado visiblemente molesto Luis Rubiales, plantándose contra la información recogida por el programa. "Yo no he engañado, esa mansión la alquilaron unos amigos", ha terminado resolviendo el exfutbolista antes de que Susanna Griso le comparase con Pedro Sánchez por su "victimismo", algo que tensó aún más el ambiente.

"No me compares por favor con Pedro Sánchez porque para nada", le ha pedido Rubiales interrumpiendo a la conductora. "Yo no me puedo comparar, ni quiero que se me compare con alguien que ha prometido a su electorado que jamás pactaría una amnistía para ser presidente y luego lo ha hecho. Para mí es de mal español y jamás quiero para nada que se me compare con este señor", terminaba subrayando el invitado.