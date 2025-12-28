Antena 3, imbatible en entretenimiento en 2025: Refuerza su hegemonía y monopoliza el ranking de programas más vistos

Antena 3 va a cerrar su cuarto año de liderazgo consecutivo con un destacado 12,8% de media (+0,2 décimas respecto al 2024) y con el gran mérito que supone dominar los tres grandes géneros por los que lucha toda cadena que se precie: información, ficción y entretenimiento, donde precisamente nos vamos a detener.

Al margen de los informativos, donde el éxito es incontestable con un espectacular promedio del 19,1% entre todas sus ediciones, o del triunfo en ficción con 'Sueños de Libertad', la serie más vista de la televisión (13,2%); la cadena principal de Atresmedia ha conseguido revalidar y consolidar aún más si cabe su referencia en formatos de entretenimiento de todo tipo: concursos, talents, talk shows... En definitiva, su ADN, que conserva inalterable.

Así, fruto de un modelo de televisión construido a base de años de perseverancia y de ideas muy firmes, Antena 3 culmina 2025 con la satisfacción de haber podido posicionar hasta seis espacios en el ranking de los diez programas más vistos del año. En otras palabras, alcanza el mayor número de éxitos en entretenimiento.

'El Hormiguero' encabeza el ranking de lo más visto del año en entretenimiento

Este reinado lo lidera con creces 'El Hormiguero', que se alza como el producto televisivo (no informativo) más visto en la televisión española con más de 1,9 millones de telespectadores de media, lo que se traduce en un 15,2% de cuota de pantalla; casi tres puntos de ventaja sobre su rival más inmediato, 'La Revuelta' (12,5%).

En el caso concreto del formato comandado por Pablo Motos, además de ser el espacio más visto de toda la TV, se ha ganado liderar todos los meses del año frente a David Broncano, con medias entre el 14,4% y el 15,9% frente a la tendencia claramente descendente de 'La Revuelta', que arrancó 2025 con un 14,5% (enero) y lo acaba con un 11,6% (diciembre).

Evolución de 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' en 2025

'Pasapalabra', en segunda posición, y 'Tu cara me suena', en tercer lugar, completan el podio con más de 1,7 millones de seguidores cada uno y un 19,7% y 21,7% de share respectivamente. El concurso conducido por Roberto Leal prácticamente triplica a Telecinco en su franja de emisión y el talent capitaneado por Manel Fuentes duplicó el rendimiento de 'De Viernes', elevándose a su mejor dato de las últimas siete ediciones. El formato producido por Gestmusic cerró, además, un pleno de liderazgos en sus catorce galas.

A este tridente de oro para Antena 3 hay que continuar sumando. La lista la engrosa 'La Ruleta de la Suerte' que, con casi 1,6 millones de espectadores (22,3%), casi triplica también a 'Vamos a ver', magacín anclado en cuotas entre el 7% y 9% de share. El game show presentado por Jorge Fernández y Laura Moure contabiliza 68 meses consecutivos de liderazgo, logrando ventajas históricas sobre Telecinco superiores a los 13 puntos de distancia.

Posteriormente, le sigue 'El Desafío' con más de 1,4 millones y un 15% de share. El programa de retos lideró en todas sus entregas, imponiéndose a sus principales adversarios en +4,6 y +7,9 puntos. Además, esta quinta edición del formato creció en un punto con respecto a la temporada anterior. Y, para acabar, el previo de 'Tu cara me suena: Calentando motores', que también ha logrado colarse en el TOP 10 y superar la barrera de los 1,4 millones (14,2%).

Telecinco, competidor más directo de Antena 3, tan solo coloca dos programas en el ranking: 'La Isla de las Tentaciones' y 'Supervivientes'. Sus dos únicas grandes bazas se sitúan en torno a los 1,5 millones de espectadores, con un 14,7% y 17,7% de cuota respectivamente.

Por su parte, La 1 de TVE también establece solo dos ofertas en esa clasificación: 'La Revuelta' con poco más de 1,5 millones de televidentes y un 12,5% de media en share y el Benidorm Fest, la preselección de Eurovisión, rebasando el umbral de los 1,4 millones y cosechando un 14,2% de cuota.