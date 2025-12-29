Los telespectadores que hayan sintonizado este lunes 'Mañaneros 360' se han encontrado con que Javier Ruiz ha desaparecido por sorpresa de la mesa política de 'Mañaneros 360', el programa matinal líder de la televisión que el popular comunicador conduce junto a Adela González en La 1 de TVE.

Este lunes, 29 de diciembre, el magacín ha abierto con dos 'mañaneras' en pantalla: Miriam Moreno y Adela. Las dos periodistas se han puesto a los mandos del espacio. En el caso de la primera, al frente del bloque de sucesos y, en el caso de la segunda, pilotando la mesa de actualidad y política que habitualmente modera Ruiz.

🔵¡Empieza 'Mañaneros 360'!



🔹Temporal: Dos fallecidos y un desaparecido

🔹Feijóo hace balance atacando al gobierno

🔹Robles exige la dimisión de Feijóo#Mañaneros29Dhttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/xygGKPChnu — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) December 29, 2025

Así, la presentadora vasca ha sido la encargada de asumir la labor de Javier Ruiz ante su sonada ausencia, motivada por un descanso que, previsiblemente, se prolongará durante toda esta semana. El periodista valenciano se toma unos días de vacaciones después de meses extraordinariamente intensos de trabajo.

Recordemos que, incluso, en agosto, apenas paró como conductor de 'Mañaneros 360'. Tampoco se permitió un paréntesis en el festivo del Puente de Diciembre ni se apartó de la pantalla la semana anterior con motivo de la festividad de Nochebuena y Navidad.

Sin embargo, en esta ocasión Javier Ruiz sí ha hecho un parón más que merecido y necesario para recargar energías de cara a un arranque de año 2026 que, sin género de dudas, se prevé igualmente activo e imparable informativamente hablando.

De modo que el comunicador ha seguido los pasos de otros destacados rostros de las mañanas como Ana Rosa Quintana o Susanna Griso, que también se encuentran disfrutando de las vacaciones en estas fechas tan señaladas. Presumiblemente, la vuelta de Ruiz a la franja matutina de La 1 de TVE se producirá el próximo lunes, 5 de enero.