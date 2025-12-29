Noche muy negra en Telecinco en audiencias con un descalabro que La 1 de RTVE aprovecha para anotar un récord

Telecinco vivió prácticamente la peor noche del año en audiencias con la debacle que sufrió en prime time este domingo, 28 de diciembre, al programar 'La gran muralla' (2016), una película chino-estadounidense del cineasta chino Zhang Yimou más propia de Cuatro que de la cadena principal de Mediaset. Una estrategia de programación cuestionable que ha dado como resultado un descalabro sin paliativos.

El largometraje promedió un terrible 5% de cuota de pantalla y congregó a apenas medio millón de telespectadores de media. Así, el canal se hundió en el horario de máximo consumo y el de mayor poder publicitario. Fue última opción del público incluso por detrás de Cuatro con 'Muerte en el Nilo' (7,5%) y La Sexta con 'Black Adam' (5,5%).

Por ende, Telecinco firmó uno de los peores días de su haber con un 6,7% de share en el cómputo global de la jornada. Se trata del quinto peor dato de la historia de la cadena, que también se registró el pasado 17 de agosto. Entonces, con la justificación de la caída de consumo propia del verano; ahora, no queda más remedio que asumir una situación límite que sitúa al canal en una crisis muy dolorosa y dañina.

De hecho, este domingo, Telecinco se quedó a solo una décima de Cuatro (6,6%). Un indicativo más que revelador de cómo están las cosas. Además, lo más preocupante no es la cifra de una película puntual, sino el de una apuesta fija de fin de semana como 'Vaya fama', que este 28 de diciembre obtuvo un desastroso 5,4%, siendo mínimo histórico y contribuyendo enormemente a mermar la media diaria.

Por su parte, La 1 de TVE aprovechó este descalabro de Telecinco en la noche del último domingo del 2025 para anotar un dato de récord con la tradicional gala 'Inocente, inocente', que este año ha cumplido 30 ediciones. El programa, presentado por Paula Vázquez, Juanma Iturriaga, Jacob Petrus y Carolina Casado, cosechó un gran 15% y casi 1,1 millones de seguidores, creciendo tres puntos y más de 200 mil espectadores con respecto al 2024 (12% y 884.000).

Además, alcanza la mejor cuota de pantalla en 8 años (desde 2017 con 15,9%) y revierte la evolución negativa de los últimos cuatro años, en los que venía experimentando un claro descenso en seguimiento. Esta vez, ha vuelto a superar la barrera del millón de espectadores tras dos años sin conseguirlo. También se hacía con el minuto de oro a las 22:40 horas con más de 2,2 millones de fieles y casi un 20% de share.

Este resultado de la gala 'Inocente, inocente 2025' y un buen daytime, en el que destacaron sobre todo los 'Telediarios' (14,6% y 15,6%), permitieron que La 1 de TVE liderara con holgura el día con un 12,4% de cuota media, prácticamente doblando el resultado de Telecinco antes indicado (6,7%). Por su lado, Antena 3 mantuvo la segunda posición con un 10,5%.