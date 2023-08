La lapidaria réplica de Nando Escribano a Bertín Osborne: «Habla sin tener puñetera idea»

Bertín Osborne lleva semanas siendo noticia después de que conociéramos que Gabi, su última novia, va a tener un hijo suyo. Tras conocer esta noticia era Chabeli Navarro la que concedía una exclusiva para denunciar que en su caso el cantante le «convenció para abortar». Ahora, Bertín ha cargado contra los medios y desde ‘Espejo Público‘ Nando Escribano y el resto de colaboradores se han mostrado muy críticos con él.

Lorena García daba paso este lunes 14 de agosto a las declaraciones que daba la noche anterior Bertín Osborne criticando a la televisión en un concierto. «Aquí en este país donde hay más gente que dice que sabe y no sabe una mierda es en la música, en la televisión y en el vino. Los he probado los tres. Me he llevado toda la vida encontrándome inútiles…», soltaba el cantante.

De la misma manera, no atendía a la prensa que llevaba horas esperándole. Tras ver las imágenes, la indignación en el plató de ‘Espejo Público’ era más que notable. De hecho, Nando Escribano, uno de los colaboradores, explotaba rápidamente contra el cantante por señalar al resto por hacer justamente la práctica que él acostumbra a hacer. «Él que es el rey de hablar sin saber«, soltaba de primeras Escribano.

«Habla de feminismo sin tener ni puñetera idea diciendo que no es necesario ya en nuestro país, que habla de política sin ser político, que hace chistes del año 94 que no hacen gracia… ¿Y él es el que dice que los demás hablamos sin saber?«, se preguntaba el periodista de ‘Espejo Público’ visiblemente molesto con Bertín Osborne.

Otro de los colaboradores que tampoco se contenía contra el cantante era Jesús Reyes. «Genera mucha violencia. Su discurso y su argumento huele a naftalina. Es antiquísimo. Y luego otra cosa muy importante. Él que presume de ser un artista muy importante y que el resto de los compañeros no tenemos argumentos o no damos opiniones válidas… Me daría muchísima vergüenza subirme a un escenario siendo un artista, como él presume, e ir con esas pintas que si la gente no se ha parado a verlo, era un chándal y un polo», añadía el estilista.