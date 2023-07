El asombroso pronunciamiento de Bertín Osborne sobre Chabeli Navarro que aviva la polémica

Bertín Osborne sigue estando en el ojo del huracán. Después de salir a la luz que será padre por sexta vez a sus 69 años junto a Gabriela Guillén, el cantante tuvo que hacer frente una semana después a una nueva polémica. El pasado miércoles, otra de sus exparejas, Chabeli Navarro, concedió una entrevista a la revista ‘Lecturas’ que está dando mucho de que hablar.

Chabeli desveló en dicha revista que se quedó embarazada de Bertín y que éste le convenció para que abortara. Tras semejantes declaraciones, el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ compartió un comunicado a través de sus abogados en los que anunciaba medidas legales contra ella. Pues bien, este lunes 24 de julio, se ha vuelto a pronunciar en una nueva carta que ha sido leída por Sandra Barneda en ‘Así es la vida’. Lo ha hecho después de la entrevista concedida por Navarro el pasado fin de semana en ‘Fiesta’.

«Entre agosto y noviembre de 2021 tuve no más de tres o cuatro encuentros con la señorita Chabeli Navarro. Al poco tiempo del último de ellos, me llamó para decirme que estaba embarazada. Al principio pensé que era una broma de mal gusto porque lo consideraba absurdo, al principio me enfadé bastante. Le dije que era absurdo, que lo pensara, que no podíamos ni estaba dispuesto a tener un hijo con el tiempo de relación que habíamos tenido», ha empezado leyendo la presentadora la misiva de Bertín Osborne.

Bertín Osborne ofreció a Chabeli ayuda económica

«Una vez pasado el enfado inicial, la llamé para decirle que la ayudaría y la apoyaría en lo que decidiera. Y que, por supuesto, haría la prueba de paternidad y si el hijo era mío, asumiría todas las consecuencias para con él y con la madre. En mi intención de ayudarla, aun no sabiendo nada más de su presunto embarazo, ni quién sería el padre, convine en entregarle ante su precaria situación 10.000 euros más la cifra de 2200 mensualidades durante nueve meses para ayudarla y estar tranquilo en conciencia», ha proseguido Sandra Barneda sobre cuál fue la reacción del cantante al enterarse del embarazo de la joven.

Sin embargo, «nunca» supo nada más de ella: «No sé si estuvo embarazada o si no lo estuvo. Si lo estuvo no supe si interrumpió el embarazo o no lo hizo. Jamás volvimos a saber de ella hasta sus declaraciones públicas de hace pocos días». Bertín Osborne también ha querido dejar claro que, días antes de estallar la noticia, tuvo conocimiento de que Chabeli mantenía una relación estable con otra persona. De ahí su instancia en pedirle las pruebas de paternidad para confirmar si, efectivamente, el hijo era suyo.

El cantante anuncia medidas legales contra Chabeli

En otra parte del comunicado leído por Sandra Barneda, el cantante ha hecho referencia al acta notarial del 18 de noviembre de 2021 que firmaron, tanto Bertín como Chabeli, con la intervención de su letrada, «una abogada de largo prestigio». Según Bertín, «la señora Chabeli Navarro es consciente del daño emocional provocado y quiere comprometerse en hacer todo lo que esté en su mano para que cesen cuanto antes las informaciones».

Por último, la presentadora catalana ha hecho alusión a la mencionada acta notarial donde se recoge la siguiente declaración relacionada por Chabeli: «La señora Navarro manifiesta no poder asegurar quién es el progenitor». Es más, durante su intervención en ‘Fiesta’ reconoció que, cuando supo que estaba embarazada, decidió no hacerse la prueba de paternidad por los riesgos que podía desencadenar en la salud del feto.

«Esa es la historia y, a la vista de los hechos, me reservo cuantas acciones legales sean necesarias para defender mi verdad», concluye Bertín su comunicado leído por Sandra Barneda en el programa vespertino de Telecinco.