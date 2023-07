El ‘guantazo’ sin paliativos que Alexia Rivas pega a Bertín Osborne en Telecinco: «Hipócrita»

Este miércoles 19 de julio Alexia Rivas ha dicho lo que muchos piensan acerca de la última polémica en la que se ha visto envuelto Bertín Osborne. Y es que, este mismo miércoles, una semana después de conocer que el cantante sería padre por sexta vez a sus 69 años, ha salido a la luz una información demoledora sobre él.

Chabeli Navarro, expareja de Bertín, aseguraba vía exclusiva en la revista ‘Lecturas’ que durante su corto noviazgo con el artista se quedó embarazada. Y que él, supuestamente, la «obligó a abortar». Una información que ha vuelto a revolucionar los programas de crónica social.

Uno de estos programas ha sido ‘Ya es mediodía’. Alexia Rivas ha sido la más clara a la hora de decir lo que piensa sobre esta nueva polémica. «Lo que me parece hipócrita es que Bertín abiertamente siempre es provida. Pero somos provida hasta que no nos viene bien. Y si somos provida, también es cuando no nos viene bien», aseveraba la colaboradora.

«Lo siento porque he visto que Bertín lo está pasando mal. Nos considera compañeros y no le gustan estos comentarios pero es que al final tenemos que ser un poco fieles a la verdad», aseguraba la exconcursante de ‘Supervivientes’. A esas palabras de Alexia Rivas, Isabel Rábago añadía: «El guion se repite. El mismo guion se repite».

Durante la tarde de este mismo miércoles en el que ha salido publicada la entrevista a Chabeli Navarro, el propio Bertín Osborne decidía mandar un comunicado oficial por medio de sus abogados para salvaguardar su imagen pública. Sandra Barneda ha procedido a leer dicho comunicado en ‘Así es la vida’.

«Nuestro cliente, don Norberto Ortiz Osborne, ha encomendado a este despacho profesional el inicio de las actuaciones legales oportunas para restablecer la verdad en relación con las afirmaciones falsas realizadas por doña Isabel María Navarro Márquez, y publicadas en el día de hoy por una revista de gran difusión», reza el documento.

«En las actuaciones judiciales correspondientes, aportaremos las pruebas documentales que obran en nuestro poder», prosigue el comunicado. Y tales pruebas «acreditan las mentiras y falsas acusaciones vertidas por doña Isabel María Navarro Márquez». Por lo que el cantante emprenderá acciones legales contra ella. «Solicitaremos la reparación de los graves perjuicios que estas afirmaciones están causando a don Norberto Ortiz Osborne», aseguran.

Sandra Barneda ha terminado de leer el comunicado, que concluye de la siguiente manera: «Don Norberto Ortiz Osborne lamenta profundamente que, al hilo de la noticia de un reciente embarazo, alguien quiera sacar provecho en su propio beneficio».