El palo sin contemplación de Alexia Rivas a Bertín que enmudece en ‘Ya es mediodía’

Alexia Rivas ha sido otro de los rostros mediáticos que ha hablado muy abiertamente de la inesperadísima paternidad de Bertín Osborne. Lo ha hecho en ‘Ya es mediodía’, donde también se ha abordado la noticia del día. No hay magacín televisivo en el que no se haya comentado este miércoles.

La colaboradora ha reprobado duramente las primeras palabras del cantante y presentador. Y es que, según ha contado esta mañana la periodista Beatriz Cortázar, Bertín le había mandado un audio de Whatsapp para aclararle que el embarazo era real, pero que se trata de algo «no buscado» e «indeseado».

Alexia Rivas: «Hay que pensar un poco las cosas antes de decirlas»

Un pronunciamiento que ha levantado grandes ampollas y que ha desatado la ira de Alexia Rivas. «Oye, que cada uno haga lo que quiera, yo no soy nadie para juzgar la vida de los demás, pero que diga que es un bebé por accidente…», ha comentado inicialmente, mientras aseguraba que su «lengua viperina» le ardía ante semejantes declaraciones del andaluz.

«Este bebé crece y su padre le ha tildado como ‘accidente’ y que no le hace tanta ilusión como sus hermanos. Hay que pensar un poco las cosas antes de decirlas. Y mira que yo consideraba que Bertín es un tío bastante cabal y suele medir bien las cosas, pero yo he flipado», ha sentenciado Alexia.

Una firme opinión con la que se ha mostrado en sintonía Cristina Cifuentes, que también se ha mojado sobre el asunto de la jornada. «Yo estoy de acuerdo con Alexia, hay cosas que son innecesarias. Vale que tú no quieras a ese hijo, pero no me parece necesario que lo explicites de una manera tan gráfica porque ese niño crecerá de mayor y no creo que le haga gracia ver que su padre no le quería bajo ningún concepto», ha condenado.