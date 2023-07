Cristina Cifuentes emplea estos sorprendentes términos para dirigirse a Bertín y el embarazo

Cristina Cifuentes tampoco ha dejado pasar la oportunidad de comentar la que aspira a ser la noticia del verano: Bertín Osborne será padre de su sexto hijo a los 69 años de edad. Una información que se ha emponzoñado y mucho con las primeras palabras del artista, asegurando que se trata de un embarazo totalmente indeseado y por «accidente».

Así las cosas, en ‘Ya es mediodía’ los colaboradores han sido especialmente críticos con ese polémico pronunciamiento. «Oye, que cada uno haga lo que quiera, yo no soy nadie para juzgar la vida de los demás, pero que diga que es un bebé por accidente…», ha espetado inicialmente Alexia Rivas.

«Este chaval crece y su padre le ha tildado como ‘accidente’ y que no le hace tanta ilusión como sus hermanos. Hay que pensar un poco las cosas antes de decirlas. Y mira que yo considero que Bertín es un tío bastante cabal y suele medir bien las cosas, pero yo he flipado», ha insistido la tertuliana. Una dura sentencia que ha apoyado Cristina Cifuentes.

La expolítica y colaboradora también ha querido participar en la sección de corazón de ‘YEM’ y ha sido muy expeditiva en su opinión: «Yo estoy de acuerdo con Alexia, hay cosas que son innecesarias. Vale que tú no quieras a ese hijo, pero no me parece necesario que lo explicites de una manera tan gráfica porque ese niño crecerá de mayor y no creo que le haga gracia ver que su padre no le quería bajo ningún concepto», ha condenado.

A la intervención de Cristina Cifuentes se ha sumado Isabel Rábago, que ha reprobado fuertemente que Bertín haya usado las palabras «sorpresa» y «accidente»: «A mí lo de los accidentes y las sorpresas… Mira, accidentes, no. Aquí juegan dos y, si tú juegas, pues juegas, porque también estoy empezando a escuchar comentarios respecto a ella como dejando caer vete tú a saber. Bueno, pues ante el vete tú a saber, aquí juegan dos. Y los hombres son tan inteligentes como las mujeres. Entonces, si tú sabes que haces las cosas mal, pues tienes posibilidades de quedarse embarazado. Yo con 69 años no, pero un hombre con 69 años puede dejar embarazada a una señora».