Isabel Rábago señala con firmeza lo que muchos piensan de la paternidad de Bertín Osborne

‘Ya es mediodía‘, como todos los programas televisivos de este miércoles, ha abordado la paternidad sorpresa de Bertín Osborne a sus 69 años. Y las circunstancias en las que se produce y los términos en los que ha reaccionado él, tildándolo de «accidente» y «embarazo no deseado», han generado una honda polémica. Por su parte, Isabel Rábago y Alexia Rivas han sido las más combativas en sus opiniones.

«Oye, que cada uno haga lo que quiera, yo no soy nadie para juzgar la vida de los demás, pero que diga que es un bebé por accidente…», ha comentado inicialmente Rivas. «Yo estoy de acuerdo con Alexia, hay cosas que son innecesarias. Vale que tú no quieras a ese hijo, pero no me parece necesario que lo explicites de una manera tan gráfica porque ese niño crecerá de mayor y no creo que le haga gracia ver que su padre no le quería bajo ningún concepto», ha condenado Cristina Cifuentes.

«Este chaval crece y su padre le ha tildado como ‘accidente’ y que no le hace tanta ilusión como sus hermanos. Hay que pensar un poco las cosas antes de decirlas. Y mira que yo considero que Bertín es un tío bastante cabal y suele medir bien las cosas, pero yo he flipado», ha insistido Alexia Rivas.

Igual de implacable ha sido Isabel Rábago, señalando lo que todos piensan: «A mí lo de los accidentes y las sorpresas… Mira, accidentes, no. Aquí juegan dos y, si tú juegas, pues juegas, porque también estoy empezando a escuchar comentarios respecto a ella como dejando caer vete tú a saber. Bueno, pues ante el vete tú a saber, aquí juegan dos. Y los hombres son tan inteligentes como las mujeres. Entonces, si tú sabes que haces las cosas mal, pues tienes posibilidades de quedarse embarazado. Yo con 69 años no, pero un hombre con 69 años puede dejar embarazada a una señora ¿o qué?».

«Habla de accidente, pero dice que va a asumir esa responsabilidad», ha apuntado Beatriz Archidona, la nueva presentadora de ‘Ya es mediodía’. «Se hará cargo dice, como si fuera un coche, que es tu hijo, que es tu hijo», ha exclamado escandalizada Isabel Rábago. «Como si fuera una carga», ha apostillado también Miguel Ángel Nicolás.