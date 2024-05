Garbiñe Muguruza se planta ante esta pregunta de Susanna Griso en ‘Espejo Público’

Garbiñe Muguruza ha acudido este viernes, 3 de mayo, a ‘Espejo Público’ para ser entrevistada por Susanna Griso en directo y desde el plató del programa. Ya saben que la tenista se ha despedido de su carrera y pone rumbo a una nueva vida, en cuyo horizonte aparece la futura boda en la que ha reconocido estar volcada. Durará tres días, se celebrará en Marbella y tendrá 90 invitados.

Tras hacer un repaso de su finiquitada carrera, la veterana comunicadora de Atresmedia le ha formulado varias preguntas. Le ha sometido a una especie de cuestionario o interrogatorio para que se mojara sobre temas un tanto espinosos. Y lo cierto es que le ha puesto en una tesitura embarazosa con algunas de esas cuestiones.

«¿Republicana o monárquica?», le ha planteado Susanna Griso sin rodeo alguno. La pregunta no se la esperaba ni mucho menos, pero Garbiñe Muguruza ha respondido de un modo claro pero con cierta timidez por el qué dirán: «Dios mío… Monárquica con la voz bajita».

Ese mal trago para la deportista no ha acabado ahí y se ha enfrentado a otra pregunta controvertida. «¿Taurina o antitaurina?», se ha interesado la presentadora de ‘Espejo Público’. «A mi la verdad es que me gusta la cultura y la historia», ha respondido Garbiñe en primer lugar.

«Sabes que por parte del Ministerio de Cultura y Deportes, que es el tuyo, acaban de anunciar que los premios de la Tauromaquia se cancelan, que ya no los van a organizar desde el Gobierno español», le ha informado Susanna Griso. «Lo entiendo, me da penita, nunca he ido a una corrida porque no sé si sería capaz, pero me gusta la estética y ese folclore», ha contestado ella, mostrando sus simpatías por la tauromaquia pero sin querer ahondar mucho más.

Al final de la entrevista, ha habido una última pregunta que no ha querido responder para evitar polémicas y que Griso, ante su nula receptividad, ni siquiera se ha atrevido a plantear. «Ya no te pregunto por Pedro Sánchez. Esa pregunta te la ahorro», ha comentado Susanna. «No, no, no, no me asustes», se ha negado de raíz Garbiñe Muguruza, que se ha plantado y se ha despedido de Griso al instante.